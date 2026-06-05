İstanbul Maltepe Belediyesi, müzikseverleri zaman tünelinde keyifli bir yolculuğa çıkaracak olan 2. Maltepe Plak Günleri'ni başlattı. 7 Haziran'a kadar devam edecek etkinlik, İstanbul'un dört bir yanından koleksiyonerleri, plak dostlarını ve her kuşaktan müzik tutkununu bir araya getiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Maltepe Plak Günleri, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan özel etkinlik alanında büyük bir coşkuyla başladı.

'Sesler, Şarkılar, Hatıralar...' mottosuyla kapılarını açan festival, ilk günden itibaren her yaştan İstanbullunun akınına uğradı. Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in öncülüğünde vizyona giren 'Maltepe'de Yaşam Var' kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyon, 7 Haziran akşamına kadar nostalji rüzgarları estirmeye devam edecek.

PLAK KÜLTÜRÜ BU MEYDANDA YAŞIYOR

Festival alanı için Maltepe Cumhuriyet Meydanı'na kurulan stantlar, Türkiye'nin önde gelen plak koleksiyonerlerini ve sahaflarını ağırlıyor. Ziyaretçiler, meydanı dolduran beyaz çadırlar altındaki stantlarda arşivlerini genişletme fırsatı buluyor.

Stantlarda arabeskten Türk halk müziğine, poptan Anadolu rock müziğine kadar binlerce nadide eser meraklılarını bekliyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği tezgâhlarda Türk müziğinin efsane isimlerinin orijinal baskı plakları ve posterleri sergileniyor.

KESİNTİSİZ MÜZİK ZİYAFETİ

Girişine '2. Maltepe Plak Günleri' yazılı dev bir nostaljik plak takının yerleştirildiği etkinlik alanında, gün boyunca süren plak dinletileri gerçekleştiriliyor.

7 Haziran Pazar gününe kadar sürecek olan bu özel etkinlikte müzikseverler 2 gün boyunca nostaljik stantlar arasında unutulmaz bir yolculuğa çıkacak.