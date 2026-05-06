Türkiye, Hindistan ve Kenya'dan yarışmaya katılan en yetenekli baristalar, Orta Doğu, Hint Yarımadası ve Afrika Bölgesi'nin (MISA) kahve kültürünü sahneye taşıdı. Bölge şampiyonu olmayı başaran Başkan, Bangkok'ta düzenlenecek olan dünya finallerine katılmaya hak kazandı. Çetin Alpay Başkan, DaVinci Gourmet ekibinin de desteğiyle Bangkok'a gitmeye hak kazandı.

İZMİR (İGFA)- DaVinci Gourmet, şampiyonaya Türkiye'den katılan Çetin Alpay Başkan'ın DaVinci Gourmet Barista Craft 2025-26 MISA Bölge Finali'nin galibi olduğunu açıkladı. Başkan, 11 Nisan 2026'da Kenya'da gerçekleştirilen MISA Bölge Finali'ndeki başarısının ardından, 9 Mayıs 2026'da Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenecek World of Coffee etkinliğindeki Dünya Finali'nde yarışmaya hak kazandı.

Başkan, hem duyusal hem de teknik beceriyi ölçen zorlu yarışmanın ardından MISA'yı dünya sahnesinde temsil etmeye hak kazandı. Çetin Alpay Başkan, 2025-26 DaVinci Gourmet Barista Craft Şampiyonu unvanı için Asya Pasifik (APAC) ve Latin Amerika (LATAM) bölgelerinin şampiyonlarıyla Bangkok'ta yarışacak.

Bu yıl 'Espresso Your Flavour' teması ile düzenlenen şampiyona, kahve sanatındaki tutkuyu, yaratıcılığı ve özgünlüğü ön plana çıkarmayı hedefliyor. 2024 yılında ilk yarışmanın üzerine inşa edilen program, DaVinci Gourmet tarafından her geçen yıl daha da güçlü bir platforma dönüştürülüyor. Tezgahın arkasındaki yaratıcıyı merkeze alarak baristalara lezzet, sunum ve kullandıkları teknikler aracılığıyla kendi hikâyelerini anlatma imkânı sunuyor.

Soldan Sağa: Mohan NS (Hindistan temsilcisi), Simon Ruoya (Afrika temsilcisi) and Çetin Alpay Başkan (Türkiye temsilcisi), DaVinci Gourmet Barista Craft Şampiyonası 2025-26 MISA Bölgesel Finali

Tüm bu vizyon, MISA Bölge Finali'nde somut bir karşılık buldu. Türkiye, Hindistan ve Kenya'dan gelen finalistler; kahve sanatının teknik becerinin çok ötesine geçtiğini ve aslında kültürü, kökeni ve kişisel hikayeyi de kapsadığını sahneye taşıdı. Yarışmacıların sergiledikleri performanslar, bölgede kahve kültürünün ne kadar hızlı büyüdüğünü ve bu tür yarışmaların barista toplulukları için ne ifade ettiğini açıkça ortaya koydu.

Loofy's Roastery'den Çetin Alpay Başkan, teknik becerisini hikaye anlatımıyla harmanlamayı başararak birinciliği elde etti. Kazanan tarifleri arasında reyhan çayı, rezene ve domates suyunun DaVinci Gourmet Orman Meyveleri Şurubu ve DaVinci Gourmet Cheesecake Sosu ile dengelendiği espresso blend 'Aegean Breeze' yer aldı. Dondurularak kurutulmuş ahududu ve taze fesleğenle tamamlanan espresso; taze, aromatik ve bir o kadar da derin, katmanlı bir lezzet kattı.

İmza içeceği 'The Horizon' ise zıtlıklar üzerine kurulu daha cesur bir kompozisyon sundu. Domates suyu, limon ve bir tutam baharat, DaVinci Gourmet Mango Şurubu ile zenginleştirilen tarif, DaVinci Gourmet Vanilya Sosu'yla hazırlanan pürüzsüz bir espresso köpüğüyle taçlandırıldı. Ortaya çıkan içecek; berraklığı, yoğunluğu ve dengeyi bir arada buluşturan çağdaş bir lezzet deneyimi sundu.

Çetin Alpay Başkan, yarışma ile ilgili düşüncelerini şu cümlelerle paylaştı: 'Bu zafer benim için çok büyük bir anlam taşıyor; çünkü yalnızca kendi yolculuğumu değil, beni şekillendiren insanları, deneyimleri ve kahve kültürünü de yansıtıyor. MISA Bölge Finali'nde yarışmak, barista olarak kim olduğumu ve hazırladığım içecekte ne ifade etmek istediğimi çok daha net görmemi sağladı. Bangkok'a teknik seviyesi yüksek ama aynı zamanda kişisel ve akılda kalıcı bir şey getirmek istiyorum. Kendi tarzımı, hikâyemi ve geldiğim bölgenin enerjisini yansıtan bir şey.'

Yarışmada Hindistan'ı temsil eden Bengalurulu Mohan NS, çiftçilik geçmişini kahveye yansıttı. İlk içeceğinde falernum ve yulaf sütüyle zenginleştirdiği espresso tabanını DaVinci Gourmet Elderflower ve Shortbread Cookie Şuruplarıyla dengeledi ve tarifini hindistan cevizi suyu buz küpü ve falernum kremalı pirinç krakerle tamamladı. İkinci içeceğinde ise Earl Grey çayını DaVinci Gourmet Lavanta Şurubu, çilek cheesecake ve taze meyvelerle buluşturarak buz ve botanik bir garnitürle servis etti. Berrak, dengeli ve modern bir lezzet dili konuşan her iki içecek de Mohan'ın çiftçilik geçmişine atıfta bulundu.

Şampiyonaya Kenya'dan katılan Simon Ruoya ise, hazırladığı içeceklerle hasadın arkasındaki çiftçilere saygı duruşunda bulundu. İlk tarifinde espresso, tam yağlı süt, DaVinci Gourmet Baharatlı Chai Şurup ve vanilyayı harmanlayarak bir samimi bir klasik kafe lezzeti sundu. İkinci içeceği ise çok daha canlı ve ifadeli bir lezzet profili taşıdı. Espresso tabanı üzerine çarkıfelek meyvesi, liçi ve hibiskus özüyle katmanlandırılan içecek; canlı, aromatik ve tropik asiditenin çiçeksi notlarla buluştuğu özgün bir lezzet sundu.

Finalistler, MISA bölgesinin önde gelen isimlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. WCE sertifikalı jüri ve Q-Grader olan Defne Ceyda Okay (Türkiye), yarışmanın teknik jürisi rolünü üstlendi ve yarışmacıları teknik açıdan değerlendirdi. Duyusal değerlendirme ise deneyimli bir miksoloji uzmanı ve sommelier olan George Obienge (Afrika) ile Bayar's Coffee Direktörü, Q Arabica Grader Srikanth Rao (Hindistan) tarafından yürütüldü.

Kerry Group Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Gıda Servisi Markaları Genel Müdürü Eloise Dubuisson MISA Bölge Finali ile ilgili görüşlerini şu cümlerle paylaştı: 'Bu yılın 'Espresso Your Flavour' teması kapsamında MISA'nın dört bir yanından gelen yarışmacıların güçlü tekniklerinin yanı sıra bireyselliklerini, kültürel perspektiflerini ve yaratıcılıklarını sahneye yansıttıklarını gördük. DaVinci Gourmet, Barista Craft Şampiyonası aracılığıyla bu topluluğu desteklemek ve güçlendirmekten gurur duyuyor. Yeteneğin yeşerebileceği, hikâyelerin paylaşılabileceği ve yerel kahve kültürünün küresel sahnedeki yerini alabileceği bir platform oluşturmak için çalışıyoruz.'

Bangkok'taki World of Coffee'de DaVinci Gourmet 2025-26 Barista Craft Şampiyonluğu unvanı için yarışacak olan Başkan, uluslararası bir jürinin önünde iki yeni içecek sunumu gerçekleştirecek. Jüri üyeleri arasında 2024 Dünya Barista Şampiyonu ve DaVinci Gourmet'in Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika (APMEA) için ilk marka elçisi olan Mikael Jasin de yer alacak.

