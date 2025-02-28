Vatandaşların ramazan ayı boyunca ibadetlerini daha hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarını artıran Bakırköy Belediyesi, cami ve avluları dip köşe temizledi.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayı öncesinde Bakırköy genelinde bulunan camilerde geniş kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. Vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik, sağlıklı ve ferah bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarını yoğunlaştıran Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, camilerde bulunan halıları gül suyu ile titizlikle yıkayıp süpürürken; şadırvan, tuvalet, pencere, ayakkabılık, kapı, mihrap, kürsü, minberi ve avluları dip köşe temizledi. Ekipler, binlerce kişinin manevi bir iklimde buluştuğu camileri ramazan boyunca düzenli bir şekilde temizlemeye devam edecek.

BAKIRKÖYLÜLER HER CUMARTESİ RAMAZAN ETKİNLİKLERİ İLE BULUŞACAK

Bakırköy Belediyesi, eski ramazan günlerini yaşatacak bir etkinlik takvimi de hazırladı. Ramazan ayı boyunca her cumartesi İspirtohane Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikler kapsamında; Hacivat-Karagöz oyunu, vantrolog, jonglör, sihirbazlık gösterilerinin yanı sıra ‘Limon Abla’ çocuk eğlencesi ile minikler aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşayacak. Etkinliklerde patlamış mısır, pamuk şeker ve şeker macunu ikramlarıyla ramazan bereketi paylaşılacak.

İspirtohane Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikler şu şekilde:

8 Mart Cumartesi, 20.30-22.00: Hacivat Karagöz Oyunu, Vantrolog, Jonglör, Sihirbazlık Gösteri, İkramlık

15 Mart Cumartesi, 20.30-22.00: Limon Abla Çocuk Eğlencesi/ İkramlık

22 Mart Cumartesi, 20.30-22.00: Hacivat Karagöz Oyunu, Vantrolog, Jonglör, Sihirbazlık Gösteri / İkramlık

29 Mart Cumartesi, 20.30-22.00: Limon Abla Çocuk Eğlencesi/ İkramlık

MOBİL İKRAM ARACI İLE SICAK ÇORBA İKRAMI

Bakırköy Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ulaşım noktalarında konuşlanacak olan mobil ikram aracı ile sıcak çorba, hurma ve su dağıtımı yapacak. Ramazan ayı boyunca devam edecek hizmet ile, iftara yetişemeyen vatandaşlar orucunu yolda açabilecek. Ayrıca her teravih sonrasında cami önlerinde çeşitli ikramlar da olacak.

“BAKIRKÖY’Ü SEVGİYLE KUCAKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Dayanışma ruhuyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek ramazan dileklerini paylaşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, paylaşmanın ve dayanışmanın anlamını en derinden hissettiğimiz mübarek Ramazan ayına ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ay boyunca, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya, komşuluk bağlarımızı güçlendirmeye ve Bakırköy’ü sevgiyle kucaklamaya devam edeceğiz. Sofralarımızın bereketli, gönüllerimizin huzur dolu olması dileğiyle, Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.