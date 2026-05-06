İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin kadınlara yönelik ilçenin mahallelerinde hizmet veren Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezleri'nde yaklaşan Anneler Günü, düzenlenen programlarla kutlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi yaklaşan 10 Mayıs Anneler Günü'nü, Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde organize ettiği 'Anneler Günü' etkinlikleriyle kutladı. Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde organize edilen kutlama programına katıldı. Köymen, resim, örgü, satranç ve camaltı boyama kursu atölyesine ve çalışmalara katılan kursiyer kadınların Anneler Günü'nü kutlayıp karanfil hediye etti.

Başkan Köymen, Anneler Günü kutlama programında anneler ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek 'Sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hayatımıza emek veren tüm annelerimize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Dayanışmayı büyüten ve birlikte yaşam kültürünü zenginleştiren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu güzel buluşmaya katkı sunan çalışma arkadaşlarımıza ve tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Bu sıcak ortamda evimiz olarak gördüğümüz Maltepe'de mutluluğunuz için çalışıyoruz. Hepiniz değer katıyorsunuz. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız' dedi. Programda Anneler Günü için hazırlanan kutlama pastası kesildi. Daha sonra Altın Yıllar Sosyal Yaşam Merkezi Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Koro, Anadolu'nun zengin kültürünü yansıtan türküler seslendirerek katılımcılardan büyük alkış aldı.