Kayseri Şeker İSG Birimi tarafından organize edilen etkinlikte, Türkiye’nin farklı illerinden gelen profesyoneller bir araya gelerek geniş katılımlı bir organizasyon gerçekleştirdi.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye genelinden 186 İSG profesyonelinin katılım sağladığı organizasyon, 60’a yakın firmanın iş sağlığı ve güvenliğine yönelik kişisel koruyucu donanımların (KKD) tanıtım ve kullanımını içeren stantlarda katılımcıların ürünleri yakından incelemesine ve deneyimlemesine imkân sağladı.

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri, çalışanlara yönelik gerçekleştirilen VR (Sanal Gerçeklik) gözlüğü uygulamaları oldu. Katılımcılar, sanal ortamda kurgulanan iş güvenliği senaryoları üzerinden interaktif eğitim aldı. Uygulama, risk algısı ve güvenli davranış geliştirme konularında etkili bir öğrenme deneyimi sundu.

İş Sağlığı ve Güvenliği etkinliği kapsamında çalışanlar, yüksekte güvenli çalışma teknikleri, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı, kapalı alanlara güvenli giriş-çıkış prosedürleri ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında uygulamalı eğitim aldı. Gerçek saha ortamında gerçekleştirilen eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının doğru uygulanması ve güvenli çalışma alışkanlıklarının pekiştirilmesi hedeflendi.

Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda yapılan etkinliğe Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik, Genel Müdür Yardımcıları, Birim Müdürleri ve çok sayıda çalışan katılım sağladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kayseri Şeker İş yeri Hekimi Dr. Erhan Yıldız; “İSG Kültürü sadece iş yerlerinde uygulanan yönetmelikler doldurulan formlardan ya da asılan uyarı levhalarından ibaret değildir. Asıl mesele İSG Kültürünün toplumun her katmanına nüfuz etmesidir. Çünkü iş güvenliği yalnızca bir işçinin değil; bir ailenin, bir mahallenin bir işletmenin ve nihayetinde bir milletin ortak sorumluluğudur. Yaşamı ve insanı koruma kültürüdür. Bu kültürün gelişmesi ise bilinç dönüşümü ile mümkündür. Yani İş güvenliğine riayet etmenin yasal zorunluluk değil alışkanlık olması ile mümkündür, hatta İSG Kültürü evde, okulda başlamalı çocuklara tehlike nedir, önlem nedir basitçe anlatılarak iş güvenliği kültürünün temeli atılmalıdır. ”dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, katılımcılara hitap ederek Türkiye’de kurum bazında İş Sağlığı ve Güvenliği Etkinliğini ilk kez Kayseri Şeker’in düzenlediğine dikkat çekti ve şu görüşlere yer verdi: “Çalışma Bakanlığımız mayısın son haftasında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası düzenliyor. Bu farkındalığı oluşturmak bu işe dikkat çekmek için bu senenin kutlama haftası da 25 Mayıs itibariyle 38. olarak plakadan dolayı Kayseri tercih edilerek yapıldı. Orada bütün firmalar en başta Sayın Bakan olmak üzere katılım sağladı, bu konuya daha fazla dikkat çekmek üzere bu toplantı yapıldı. Bizi de davet ettiler kurum olarak da orada bir stant açılması gerçekleşmişti. Bunu tabi Bakanlığın, kamunun, devletin yapıyor olması oldukça önemli güzel ama sanıyorum, Kayseri Şeker olarak Türkiye’de, kurum bazında İş Sağlığı ve Güvenliği etkinliğini ilk kez biz düzenliyoruz. Tabii bu bizim bu işe ne kadar önem verdiğimizin de bir göstergesi. Yani sadece bu işleri Bakanlığa bırakmak yetmiyor bu işi bir kültür haline getirmek lazım yani İş Sağlığı Güvenliğini kültür haline getirmek lazım ki herkes bu işi önemsesin ciddiye alsın bu konuda mutlaka üzerine düşeni hakkı ile yapsın.

İnsanların bu işi özümsemesi de gerekiyor bir kültür haline getirmesi gerekiyor burada iş sağlığı güvenliği konusu sadece işverenin sorumluluğu değil aslında çalışanlarında burada çok önemli sorumluluğu var. Firmalar burada stantlar açtılar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ekipmanlar, malzemeler, aletler hepsi orada sergileniyor biz de kurum olarak bunları en kalitelisini ve ne kadar ihtiyaç varsa zamanında temin ediyoruz. Bizde garip bir anlayış var, bize bir şey olmaz diye. Bize pekâlâ bir şey oluyor. Allah korusun, onun için bu sadece iş yerinin, yöneticilerin sorumluluğu değil; çalışanların da sorumluluğudur. Bizim de bu iş kazaları ile ilgili hususu sıfıra kadar düşürmek için gayret göstermemiz lazım. Bu konuda bizim çalışmalarımız, bu işi önemsememiz ve bu işin üzerinde ciddiyetle durmamızın sonucunda biz Kayseri Şeker olarak bu konuda gösterdiğimiz gayretin meyvelerini almaya başlamışız. Bu yeterli mi kesinlikle yeterli değil. İnsan sağlığı, çalışanlarımızın sağlığı bizim için gerçekten vazgeçilmez ben işin kârına, iyi yürümesine ikinci planda bakarım" dedi.