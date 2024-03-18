İstanbul Valisi Davut Gül Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Emniyet Müdürü Abdullah Afacan Bayrampaşa'da bulunan Giresun Gönüllüleri Derneği'ni ziyaret etti.

Giresun Gönüllüleri İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindeki heyeti Vali Gül'ün memleketi olan Erzurum’un Sarı Gelin türküsüyle karşıladı. Giresun Gönüllüleri Derneği Başkanı Tülay Tahmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Yardımcıları Serkan Cihan, Murat Aydın, Tuncay Bayram, Ömer Okurlu, Hasan Eroğlu'nun yanı sıra çok sayıda üye ve çevrede bulunan STK Yöneticileri ve bazı muhtarlar da katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Emniyet Müdürü Abdullah Afacanyapılan coşkulu ve müzikli karşılamaadan dolayı Giresun Gönüllülerine teşükkür etti.

Giresun Gönüllüleri Derneği Başkanı Tülay Tahmaz'da Vali Davut Gül başta olmak üzere Bayrampaşa Kaymakanı Soner Şenel ve katılımcılara teşekkür etti. Tahmaz teşekük konuşmasında şu ifadeleri kullandı.:

*Erzurumlu olan Vali Davut Gül'ün misafir koltuğuna oturup hoşlamaları kabulünün ardından Müzik Öğretmeni öğretmenleri tarafından Sahur öncesi derneğimizi ziyaret eden İstanbul Valimiz Sayın @davutgulmia ‘e , Bayrampaşa Kaymakamımız Sayın Soner ŞENEL’e , Bayrampaşa Belediye Başkanımız, Abimiz @atilaaydiner ‘e , Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürümüz Erhan KONANÇ’a ziyaretleri için teşekkür ederiz.

İsmetpaşa Mahalle Muhtarımız Semih ÇELEBİ ve İlçemizin Kanaat önderleriyle birlikte misafirlerimizi ağırladık.Sayın Valimizi memleketi olan Erzurum’un Sarı Gelin türküsüyle karşıladık.



Daha sonra günün anlam ve önemine hitap eden Çanakkale Türküsünü hep bir ağızdan söyledik.Güzel sesleriyle akşamımıza renk katan kıymetli Hocalarımız @tulayayhanofficial ‘a ve Savaş YILMAZ Hocalarımıza teşekkür ederiz.

Ve ilçemizin Şairi Mehmet Ali Osmanlı’ya yazmış olduğu şiiri bizlerle paylaşıp bu akşama anlam kattığı için teşekkür ederiz."

DAVUT GÜL KİMDİR; İŞTE HAYATI...

1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi.

Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.

Türk İdareciler Derneği tarafından 2009 yılında Yılın Kaymakamı seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 09.06.2016 - 05.11.2018 tarihleri arasında Sivas Valisi, 06.11.2018 – 07.06.2023 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

5 Haziran 2023 tarih ve 2023/287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Gül, evli ve iki çocuk babasıdır.

İngilizce bilmektedir.