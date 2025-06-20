Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Boru Hattı’nın (ITP) günlük 1.4-1.5 milyon varil taşıma kapasitesine ulaşmasının öncelik olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaklaşık 50 yıldır stratejik öneme sahip olan Irak-Türkiye Boru Hattı’nın (ITP) tam kapasiteyle çalıştırılması gerektiğini belirtti.

Bakan Bayraktar, hattın günlük 1.4-1.5 milyon varil petrol taşıma potansiyeline sahip olduğunu ancak bu kapasitenin henüz tam olarak kullanılamadığını ifade etti.

Irak-Türkiye Boru Hattı (ITP), neredeyse 50 yıldır stratejik öneme sahip bir projemiz. Maalesef tam kapasite kullanamadığımız bu hattın, günlük 1.4-1.5 milyon varil taşıma kapasitesine ulaşması önceliğimizdir. Özellikle bölgemizdeki belirsizlikler göz önüne alındığında, bu… pic.twitter.com/V6nZNMTxPl— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 19, 2025

Bölgedeki belirsizliklerin enerji arz güvenliği açısından risk oluşturduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ITP’nin tam kapasite kullanımı, ülkemizin enerji güvenliği için kritik. Alternatif rotalar geliştirme çalışmalarımızla birlikte, bu hattın potansiyelini hayata geçirmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.