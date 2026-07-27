TÜİK'in Temmuz ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerine göre, güven hizmet ve inşaat sektörlerinde artarken, perakende ticarette düşüş kaydetti. En yüksek güven 112 puanla hizmet sektöründe ölçülürken, inşaat sektörü 83,5 puanla 100 eşik değerinin altında kalmayı sürdürdü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 artışla 112,0 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 111,0 değerine indi.

İnşaat sektörü güven endeksi ise Temmuz ayında yüzde 0,6 artış göstererek 83,5'e çıktı. Buna rağmen inşaat sektörü güveni, ekonomik iyimserliği ifade eden 100 puan eşiğinin altında kalmaya devam etti.

Temmuz verileri, hizmet sektöründe olumlu görünümün güçlendiğine işaret ederken, perakende ticarette temkinli seyrin sürdüğünü ortaya koydu. İnşaat sektöründe ise sınırlı toparlanmaya rağmen güven seviyesinin düşük kalması dikkat çekti.