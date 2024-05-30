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Yarı finalde İpsala veteranlar ile Kırklareli Belediye Veteran ile Süleymanpaşa ile Silivri Masterler 2 Haziran Pazar günü Çorlu General Basri Saran Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı.

Konya'da çocuk oyunları heyecana sahne oldu

Konya'da çocuk oyunları heyecana sahne oldu