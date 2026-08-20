ASELSAN, TEKNOFEST Mavi Vatan'da su altı ve su üstü teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. DERİNGÖZ Otonom Su Altı Aracı ile TUFAN Kamikaze İnsansız Deniz Aracı Gölcük sularında sergilenirken, KILIÇ ve DERİNGÖZ de etkinlik boyunca yeteneklerini canlı olarak gösteriyor.

KOCAELİ (İGFA) - ASELSAN, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında geliştirdiği su altı ve su üstü teknolojilerini Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerin ilgisine sunuyor.

20-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, ASELSAN'ın otonom su altı araçları ve insansız deniz teknolojileri çeşitli gösterilerle sergileniyor.

DERİNGÖZ GÖLCÜK SULARINDA

ASELSAN'ın DERİNGÖZ Otonom Su Altı Aracı, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Gölcük sularında görev yapıyor. Sistemin; mayın karşı tedbirleri, kritik su altı altyapılarının korunması, su altı boru hatlarının izlenmesi, su altı keşfi ve liman koruma gibi alanlarda kullanılması hedefleniyor.

TUFAN İLK KEZ SULARIMIZDA

Etkinlikte ayrıca deniz harbinde önemli bir teknoloji olarak öne çıkan TUFAN Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA) da ilk kez Türk sularında sergileniyor.

TUFAN'ın yanı sıra KILIÇ ve DERİNGÖZ sistemlerinin de canlı olarak yeteneklerini sergileyen ASELSAN, deniz teknolojilerine ilgi duyan vatandaşları 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a davet etti.

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