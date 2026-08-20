ASELSAN, TEKNOFEST Mavi Vatan'da su altı ve su üstü teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. DERİNGÖZ Otonom Su Altı Aracı ile TUFAN Kamikaze İnsansız Deniz Aracı Gölcük sularında sergilenirken, KILIÇ ve DERİNGÖZ de etkinlik boyunca yeteneklerini canlı olarak gösteriyor.
KOCAELİ (İGFA) - ASELSAN, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında geliştirdiği su altı ve su üstü teknolojilerini Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerin ilgisine sunuyor.
20-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, ASELSAN'ın otonom su altı araçları ve insansız deniz teknolojileri çeşitli gösterilerle sergileniyor.
Oyun değiştiren su altı teknolojilerimiz KILIÇ ve DERİNGÖZ #TEKNOFEST Mavi Vatan boyunca Gölcük sularında canlı olarak yeteneklerini sergiliyor. ????— ASELSAN (@aselsan) August 20, 2026
Bu gurura ortak olmak isteyen herkesi #TEKNOFEST Mavi Vatan'a bekliyoruz.
????️20-23 Ağustos
????Gölcük Tersanesi Komutanlığı pic.twitter.com/32haQUcb2k
DERİNGÖZ GÖLCÜK SULARINDA
ASELSAN'ın DERİNGÖZ Otonom Su Altı Aracı, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Gölcük sularında görev yapıyor. Sistemin; mayın karşı tedbirleri, kritik su altı altyapılarının korunması, su altı boru hatlarının izlenmesi, su altı keşfi ve liman koruma gibi alanlarda kullanılması hedefleniyor.
TUFAN İLK KEZ SULARIMIZDA
Etkinlikte ayrıca deniz harbinde önemli bir teknoloji olarak öne çıkan TUFAN Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA) da ilk kez Türk sularında sergileniyor.
Deniz harbinde oyunun kurallarını değiştiren TUFAN Kamikaze İDA, ilk kez sularımızda. Milletimizi #TEKNOFEST Mavi Vatan'da TUFAN'ı yakından görmeye davet ediyoruz.— ASELSAN (@aselsan) August 20, 2026
????️ 20-23 Ağustos
???? Gölcük Tersanesi Komutanlığı pic.twitter.com/CPt6kDWb8d
TUFAN'ın yanı sıra KILIÇ ve DERİNGÖZ sistemlerinin de canlı olarak yeteneklerini sergileyen ASELSAN, deniz teknolojilerine ilgi duyan vatandaşları 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a davet etti.