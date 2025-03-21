TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesi suüstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu.ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK-SAGE ve Roketsan iş birliğiyle geliştirilen SOM-J Seyir Füzesi, iddialı bir atış testiyle sessizliğini bozdu.

SOM-J, atış sırasında hedef deniz platformunu başarıyla vurdu.

İstanbul'a 4,5 kilometrelik yeni metro hattı İstanbul'a 4,5 kilometrelik yeni metro hattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SOM-J'nin modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacağını ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacağını kaydetti.

Caydırıcı gücü ve etkin taarruzuyla savunma sanayisinin oyun değiştiren unsurlarından biri olan SOM-J için kabiliyet artırımı devam ettiğine dikkati çeken Bakan Kacır, teknik özelliklerini ise şöyle sıraladı:

  • Kara ve suüstü hedefler
  • Veribağı ile atış sonrası kontrol (yeniden hedefleme, hedef güncelleme, görev iptali, yayını susturma)
  • KAAN ve KIZILELMA gibi Milli Hava Platformlarımıza uyum
  • Kızılötesi arayıcı başlık
  • Suüstü hedeflere karşı eniyilenmiş harp başlığı
  • Düşük radar görünürlüğü

Kaynak: igf