Huawei Dubai'de Fashion Next ürün lansman etkinliğine ev sahipliği yaptı. Lansmanda HUAWEI Pura 80 Serisi ve HUAWEI MatePad 11.5'in yanı sıra Huawei'nin global fotoğraf yarışması XMAGE Awards 2025 için önemli duyurular da yapılacak.DUBAI, BAE (İGFA) - Geçtiğimiz iki yıl içinde Huawei, Çin pazarındaki liderliğini güçlendirirken küresel çapta da güçlü bir yükselişe geçerken, yeni nesil katlanabilir ekran teknolojisi, üstün görüntüleme özellikleri ve modaya uygun giyilebilir tasarımlarıyla inovasyona yön vermeye devam ediyor.

Huawei'nin sezgisel dijital çizim uygulaması GoPaint ve XMAGE Awards gibi girişimler, sanat ve teknoloji aracılığıyla kültürler arasında köprü kurma konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Dünyanın her yerindeki kullanıcılarıyla derinlemesine etkileşim kurarak ve dünya çapındaki varlığını genişleten Huawei, kullanıcılarını sınırları aşan anlamlı bağlantılar kurmaya teşvik ediyor.

Huawei Tüketici Elektroniği Pazarlama ve Satış Hizmetleri Başkanı Zhu Ping, markanın teknolojide öncü cihazları piyasaya sürerken, kullanıcıları üzerinde anlamlı bağlar kurarak, uluslararası pazarlarda kararlılıkla ilerlediğini kaydetti. "Küresel tüketiciler için her farklı senaryodaki deneyimlerini ve teknoloji ürünlerini sürekli geliştirerek kuruluş vizyonumuza bağlı kalmaya devam ediyoruz" diyen Zhu Ping, "Bugün Dubai'de, mobil fotoğrafçılığı güçlendirerek yaratıcı kişilerin düşüncelerini ve duygularını daha canlı bir şekilde yakalayan, yenilikçi teknolojiyle olağanüstü görüntüleme özelliklerine sahip Pura 80 Serisi'ni gururla tanıttık" dedi.

Öncü Pura 80 Serisi, Huawei'nin küresel akıllı telefon arenasına merakla beklenen dönüşünü işaret ediyor ve üç farklı model sunuyor.

İlk olarak 2024 yılında yeniden markalanan Pura serisi, avangart tasarımı, yüksek performanslı mobil teknolojiyle birleştirerek moda ve işlevselliğin kesişimini yeniden tanımlıyor. Yeni serinin tüketiciler tarafondan yüksek talep görmesi bekleniyor.

Bu arada, Huawei tabletler uluslararası pazarlarda ivme kazanmaya devam ediyor ve çok yönlü, senaryo odaklı uygulamaları sayesinde, eğitim ve mobil üretkenlik için en iyi seçenek haline geliyor.

Huawei MatePad 11.5, akıcı çoklu görev performansı ve sorunsuz cihazlar arası bağlantı özellikleriyle dünya çapındaki kullanıcıları şimdiden büyülerken, yeni model, gelişen kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayarak ekran inovasyonu ve üretkenliğe odaklı özelliklerde çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor.

Yenilikçi ürünler sunmanın ötesinde Huawei, modayı duygusal bağlarla harmanlayan yaklaşımıyla öncülüğünü sürdürerek, kullanıcıların dijital yaşamlarının yazarı olmalarını desteklemeye devam ediyor.

Dünya çapında 11 Haziran'da başlayan XMAGE Awards 2025, 2017'deki başlangıcından bu yana 170'in üzerinde ülke ve bölgeden katılımcı çekmiş ve bugüne kadar yaklaşık 5 milyon başvuru almıştır. Mobil fotoğrafçılığın dünyadaki en etkili kutlamalarından biri olarak kabul edilen program, Huawei'yi küresel topluluğuyla birleştiren kültürel bir köprüye dönüşerek kullanıcıları anlamlı anları yakalamaya ve kişisel vizyonlarını görüntülerle paylaşmaya teşvik ediyor.

HUAWEI Pura 80 Serisi'nin dünya çapında piyasaya sürülmesiyle birlikte Huawei'nin XMAGE görüntüleme teknolojisi, akıllı telefon fotoğrafçılığını yeniden tanımlamaya ve her yerdeki kullanıcılar için görsel deneyimi dönüştürmeye hazırlanıyor.

Sektör analistleri, Huawei'nin, Kantar'ın "Küresel En Değerli Teknoloji Markaları" sıralamasında süregelen varlığını, güçlü uluslararası marka değerinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Huawei, küresel ürün portföyünü genişleterek ve kanal geliştirme, perakende ve topluluk etkileşimine yönelik sürekli yatırımlar yaparak, sadece dünya çapındaki tüketicilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda teknolojik yenilikler ve daha anlamlı kullanıcı etkileşimlerini teşvik ederek, bağlantılı cihaz ekosistemini yeniden şekillendiriyor.