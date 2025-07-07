Çinli araştırmacılar tarafından yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, her gün tüketilen hazır kahvenin, yaşa bağlı görme kaybına yol açabilen makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) riskini artırabileceğini ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) - Birleşik Krallık Biobank veri tabanından alınan 500 binden fazla kişinin sağlık verileri incelendi. Araştırmada, özellikle hazır kahve tüketen bireylerde, ileri yaşlarda görme kaybına yol açan kuru tip yaşa bağlı sarı nokta riskinin arttığı saptandı. Diğer yandan, filtre kahve veya kafeinsiz kahve tüketen bireylerde benzer bir risk gözlemlenmedi.

Sarı nokta hastalığı, merkezi görmeden sorumlu bir retina hastalığı olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fevzi Akkan, “Genellikle bu hastalık 55 yaşından sonra ya da kalıtsal olarak daha erken görülebiliyor. Hastalık tedavi edilmezse görme kayıplarına yol açabiliyor. Araştırmaya katılanların görme merkezinde bir kısmının yıprandığını ve insanların okuma, araba kullanma ve yüzleri tanıma yeteneğinin etkilediği görüldü. Hazır kahvede kullanılan katkı maddeleri ya da üretim sürecine bağlı bazı bileşenlerin retina sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilir. Özellikle 50 yaş üstü bireylerde, görme merkezi olan makula bölgesi zamanla zayıflar. Hazır kahve bu süreci hızlandırabilir” dedi.

TÜRK KAHVESİ TERCİH EDİLEBİLİR

Yaşa bağlı sarı nokta hastalığının esas risk etkenlerini anlatan Op. Dr. Fevzi Akkan, esas risk nedenlerinin yaş ve kalıtımsal özellikler olduğunu belirterek, "Diğer risk etkenleri ise hipertansiyon, sigara, beslenme şekli, lipid - kolesterol yüksekliği, güneş ışığına uzun süre maruz kalma ve şişmanlıktır. Yaşa bağlı ve kalıtımsal etkenleri ortadan kaldırmak mümkün değildir ancak diğer risk etkenleri kontrol edilebilir. Özellikle günümüzde beslenme bozukluğu olan kişilerde sarı nokta hastalığına rastladığımızda Akdeniz diyeti öneriyoruz. Bu nedenle yaşa bağlı sarı nokta riski yüksek olan kişiler hazır kahveden kaçınmalıdır. Ailesinde hastalık öyküsü olan, aşırı kilolu, sigara içen veya yüksek tansiyonu olan kişilerin tümü bu durum için daha yüksek risk altındadır. Hazır kahve yerine filtre, Türk kahvesi ya da espresso tercih edilebilir" diye konuştu.

Op. Dr. Akkan, sarı nokta hastalığının özellikle 60 yaş üstü bireylerde körlüğün en yaygın nedenlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Hastalık erken fark edilmezse kalıcı görme kaybına yol açabilir. Kuru ve yaş tip olmak üzere iki tipi olan sarı nokta hastalığında tedavinin başarısını etkileyen en önemli unsur; göz doktoru tarafından yapılacak damlalı göz dibi muayenesi ve detaylı incelemeler sonucunda doğru hastaya doğru tedavinin tespitine dayanır” diyerek uyarılarda bulundu.