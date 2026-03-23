Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmaya çalışılan Meslek Fabrikası ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın başlattığı nöbete destek verdi.

İZMİR (İGFA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Meslek Fabrikası binasının boşaltılması için gönderilen tebligat nedeniyle tarihi binada bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden destek geldi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Nejat Toscalı ve yönetimi, bir yapının vakıf adına tescil edilebilmesi için o vakıf tarafından inşa edilmesi gerektiğine işaret ederek tescilin yasaya aykırı olduğunu belirtti.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Nejat Toscalı, 'Taşınmaz üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti devam etmekte iken 5737 sayılı Vakıflar Yasası dayanak alınarak tapu kaydında Kârgir Un Fabrikası olarak geçen ve Meslek Fabrikası olarak kullanılan yapıların vakıf tarafından inşa edilmediği, bakım ve onarım ile restorasyon çalışmalarının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı belgelenmiş olmasına rağmen, 5 Haziran 1935 yılında kabul edilen 2762 sayılı Vakıflar Yasası'nın 'tasfiye' başlıklı 27. maddesinde belirtilen 'taviz bedeli' İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenerek 2 Ekim 2007 tarih 18724 yevmiye ile mukataa şerhi kaldırılmış olmasına karşın, Bayezid Baba Vakfı adına tescili yasaya aykırıdır. 5737 sayılı Vakıf Yasası 2025 yılında değiştirilmiştir. Belediyelerin mülkiyetindeki eski eserlere çökme şeklinde uygulama başlamıştır. Son yıllarda rantın oldukça yükseldiği gökdelenler bölgesindeki Meslek Fabrikası'nın seçilmesi manidardır. Bununla ilgili oluşabilecek rantsal işlemlerin oda olarak takipçisi olacağız. Ayrıca Egemenlik Evi ve Tepecik'teki gasilhane binası ile ilgili de yapılanların da takipçisi olacağız' diye konuştu.

'VAKIF İLE İLİŞKİSİ YOK'

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına açıklama yapan yönetim kurulu üyesi Ali Kemal Karayel, Meslek Fabrikası binasının Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescilinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Binanın tarihi hakkında bilgi veren Karayel, özel şahıslarca izinleri alınarak inşa edildiği tespit edilen yapının herhangi bir vakıf ile ilişkisinin bulunmadığını vurguladı. Karayel, 'Yapı, vakıf tarafından değil özel şahıslarca kendi ticari kazançları için yapılmıştır. İzmir Belediyesi tarafından kullanılırken kadastro çalışması sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 1940 yılında tescili gerçekleşmiştir. Binanın vakıf tarafından yapıldığını kanıtlayan herhangi bir belge gönderilmemiş, sadece yazıyla tescil talep edilmiştir. Meslek Fabrikası'nın vakıf tarafından yapıldığı kanıtlandıktan sonra tescili istenmesi gerekirken öncesinde tescil yapılmış sonra araştırma başlatılmıştır. Bir yapının vakıf adına tescil edilebilmesi için o vakıf tarafından inşa edilmesi kanuni zorunluluktur. Meslek Fabrikası'nın vakıf dışı özel şahıslarca yaptırıldığı devlet arşivlerinde açıkça ortaya konulmuştur. Ardından kamulaştırma ve kadastro çalışmaları sonucunda Meslek Fabrikası İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmiştir. Tüm bu bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde Meslek Fabrikası'nın mülkiyetinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu değerlendirilmektedir' ifadelerini kullandı.