Dermatoloji Uzmanı Dr. Burcu Barutcugil, yaz mevsiminde artan güneş yanığı riskine karşı uyardı. Kontrolsüz güneşlenme cilt kanserine yol açabilirken, doğru korunma yöntemleriyle riskler azaltılabilir.İSTANBUL (İGFA) - Yaz mevsimiyle birlikte sahiller ve açık hava aktiviteleri canlanırken, cilt sağlığı için ciddi bir tehlike de başlıyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Burcu Barutcugil, bilinçsiz güneşlenmenin geçici rahatsızlıkların ötesinde, cilt kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.

GÜNEŞ YANIĞI VE RİSKLER

Güneş yanığı, cildin ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalmasıyla oluşan bir inflamasyon. Açık tenliler, bebekler, hassas ciltliler ve bazı ilaç kullanıcıları daha yüksek risk altında. Dr. Barutcugil, “Yanıklar sadece yazın değil, yüksek rakımlarda kışın bile görülebilir. Çocuklarda erken yaşta yaşanan yanıklar, ileride cilt kanseri riskini artırır” dedi.

Tekrarlayan yanıklar, ciltte lekelenme, erken yaşlanma ve DNA hasarıyla kanser riskini tetiklediğini ifade eden Dr. Barutcugil, etkili korunma yöntemlerini paylaştı.

Dr. Barutcugil, güneşten korunmanın yollarını şöyle sıraladı:

SPF 30 veya 50 geniş spektrumlu güneş koruyucu kullanın, 30 dakika önce uygulayın ve 2 saatte bir yenileyin.

Deniz veya havuz sonrası kremi tekrar sürün.

Şapka, güneş gözlüğü ve uzun, ince giysilerle fiziksel koruma sağlayın.

10.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe çıkmayın.

6 aydan küçük bebekleri güneş ışığından koruyun.

YAYGIN HATALAR

Barutcugil, güneş kremi kullanımındaki hatalara dikkat çekti: “Krem sadece yüze değil, ense, kulak arkası ve ayak üstüne de uygulanmalı. Nemlendiricilerdeki SPF yeterli değil, ayrı bir güneş koruyucu şart. Bulutlu havalarda bile UV ışınlarının %80’i cilde ulaşıyor, yanılmayın,” uyarısında bulundu.