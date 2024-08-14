Uzmanlar, yaz aylarının vazgeçilmez ürünlerinden olan güneş gözlüklerini kullanırken, göz sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler hususunda vatandaşları uyarıyor.BURSA (İGFA) - Yaz aylarının vazgeçilmez ürünlerinden olan güneş gözlükleri optikçilerden bijuterilere, alışveriş merkezlerinden çarşılara ve pazarlara kadar birçok yerde satılıyor. Uzmanlar, göz sağlığı açısından her güneş gözlüğünü kullanmamaları gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Güneş gözlüğü kullanılmasının sebebinin, gözleri zararlı güneş ışınlarından korumak olduğunu kaydeden uzmanlar, ultraviyole ışınlar içeren güneş ışınlarının gözler için tehdit oluşturabileceğini, bunun için de doğru gözlük kullanımının önemli olduğunu vurguluyor.

Konu ile ilgili Herkes Duysun muhabirine açıklamalarda bulunan Optik İşletmecisi Haluk Devletkuşu, “Güneş gözlüğü sanılanın aksine önemli bir eşyadır. Çünkü güneş gözlükleri sağlığımızı doğrudan etkileme özelliğine sahiptir. Kalitesiz güneş gözlükleri yapımında ultraviyole ışın değerlerine dikkat edilmediği için bu şekilde üretilen gözlükler göz sağlığımız için ciddi tehditler oluşturabilir. Kaliteli bir güneş gözlüğü 400 UV (ultraviyole) oranına sahip olmalıdır. Vatandaşların bu oranlara göre güneş gözlüğü almaları kendi sağlıkları için en iyi seçenek olur.” ifadelerine yer verdi.

Devletkuşu ayrıca, numaralı gözlük kullanan vatandaşların güneş gözlüğünü de muhakkak bir uzman doktor kontrolünde kullanmaları gerektiğini vurguladı.