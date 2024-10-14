Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadele konusunda operasyon bölgesinden güncel bilgiler paylaşıldı.

Ticaret'ten aldatıcı reklam avı! 204 milyon lira idari para cezası! Ticaret'ten aldatıcı reklam avı! 204 milyon lira idari para cezası!

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerin terörist temizliğini ara vermeden sürdürdüğünü kaydederek, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla süreceğini vurguladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1845747491758637283

Kaynak: igf