Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadele konusunda operasyon bölgesinden güncel bilgiler paylaşıldı.
Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerin terörist temizliğini ara vermeden sürdürdüğünü kaydederek, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Kaynak: igf