17 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür yapılan “KISKAÇ-19” operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Son 4 gündür yapılan “KISKAÇ-19” operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" mesajını verdi.

17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-19” operasyonlarında şüphelilerin; örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildiği bildirildi.

Operasyonlarda; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR1️⃣7️⃣ ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür yapılan “KISKAÇ-19” operasyonlarında 7️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı❗️ FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/7VVLK1STXo— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 6, 2024