Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen mazbatasını aldıktan sonra gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından görevine başladı. Törende görevini güvenli ellerden teslim aldığını vurgulayan Başkan Özmen, “Benim size çok özel bir teşekkürüm var, bu süreç başladığından beri çok güzel, barış içerisinde, saygı içerisinde, çok huzurlu, çok medeni bir süreç oldu. Bundan sonra da böyle olacağından yana hiç kuşkum yok” dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Mithat Bülent Özmen, İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldıktan sonra Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık makamına geldi. Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, devir teslim töreni öncesi Deniz Köken ile sohbet etti.

“EYÜPSULTAN’I AYRI BİR YERE KOYMAK LAZIM”

Sohbet sırasında görevini çok güvenli bir elden teslim alacağını vurgulayan Başkan Özmen, “Öncelikle bu zamana kadar geçen süreçte yapılan işler, tuğla üzerine konulan tuğlalar için çok teşekkür ederim. Eyüpsultan’a belediye başkanlığı yapmak çok güzel, bir o kadar da büyük bir sorumluluk. 39 ilçe içerisinde Eyüp Sultan Hazretleri’nin türbesinin bulunduğu Eyüpsultan’ı ayrı bir yere koymak lazım diğer ilçelerimizi bir yere koymak lazım. Dolayısıyla mesuliyeti de ağır. İnşallah mahcup olmadan, sizin güzel hizmetlerinize ilave yapmak bize nasip olur” diye konuştu.

Deniz Köken Eyüpsultan Yeni Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen'e görevi teslim etti.

Eyüpsultan’ı hep birlikte daha güzel yerlere taşıma arzu ve dileğinde olduğuna dikkat çeken Başkan Özmen şöyle devam etti:

“İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlerle beraber istişaremiz, hukukumuz devam etsin arzusundayım. Benim size çok özel bir teşekkürüm var, bu süreç başladığından beri çok güzel, barış içerisinde, saygı içerisinde, çok huzurlu ve medeni bir süreç oldu. Bundan sonra da böyle olacağından yana hiç kuşkum yok.”

“BURAYA DAHA FAZLA ŞEY KATACAĞINIZA İNANIYORUM”

Güzel bir seçim süreci geçirildiğini dile getiren Deniz Köken ise şunları söyledi:

“Demokrasinin güzelliği böyle bir şey. Böyle devir teslimler olacak. Her yerde söylüyorum, seçimin en güzel geçtiği dönem bizim dönem, bizim ilçemizde olmuştur. Güzel bir seçim dönemi geçirdik, teşekkür ediyorum. Devlet umuru görmüş birisi olarak, kamu kuruluşlarında yüksek düzeyde görev yapmanızın buraya daha fazla şeyler katacağına inanıyorum. Devlet tecrübesi almış, İGDAŞ gibi kurumlardan gelmiş olmanız buraya katkı sağlar. Eyüpsultan’a imarından kültürüne kadar ayrıcalıklı bakmakta fayda var. Pandemi, deprem gibi acı olaylarla zor bir 5 yıl geçti. Buna rağmen bir şeyler yapmaya gayret ettik”

Konuşmaların ardından Başkan Özmen, gerçekleştirilen devir teslim töreniyle görevi Deniz Köken’den devraldı. Törenin ardından ise Başkan Özmen, Deniz Köken’e çiçek takdim etti.