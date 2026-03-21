Eskişehir'de Ramazan Bayramı arifesinde duygu dolu anlar yaşandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşları yalnız bırakmayarak anlamlı bir geleneği bu yıl da sürdürdü.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Kent genelinde başta Asri Mezarlık, Odunpazarı Mezarlığı, Esentepe Mezarlığı ve Zincirlikuyu Mezarlığı olmak üzere 12 kırsal ilçedeki mezarlık girişlerinde kurulan stantlarda, belediye ekipleri tarafından on binlerce çiçek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Bayram öncesinde kabir ziyaretine gelen Eskişehirliler, bu anlamlı hizmet sayesinde sevdiklerinin mezarlarını çiçeklerle süsledi.



Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Aylin Şener, böylesine özel günlerde vatandaşlarla dayanışma içinde olmanın önemine dikkat çekerek, bu uygulamanın yıllardır sürdürülen bir gelenek haline geldiğini vurguladı. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar ise dağıtılan çiçeklerin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade ederek, başta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.



Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından özenle hazırlanan çiçeklerin, sadece Ramazan Bayramı'nda değil; Anneler Günü, Babalar Günü ve Kurban Bayramı gibi özel günlerde de vatandaşlarla buluşturulduğu belirtildi.



Öte yandan, 100. Yıl Camisi önünde yer alan Belkent'e ait Kabir Bakım ve Çiçek Satış Noktası da bayram boyunca hizmet verecek. Bayramın üç günü 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak noktada, vatandaşlar yakınlarının kabirleri için uygun fiyatlı çiçek temin edebilecek.



Ulaşım konusunda da kolaylık sağlayan Büyükşehir Belediyesi, arife günü ve bayram süresince Asri Mezarlık'a ücretsiz otobüs seferlerinin devam edeceğini duyurdu. Ayrıca mezarlık alanı içerisinde sağlanan ücretsiz servislerle vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor.