Balıkesir'de Ayvalık Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Cunda (Alibey) Adası Atatürk Koruluğu’nda özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği programda özel bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe, Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği, Özel Ayvalık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Özel Zeytin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden çok sayıda engelli birey ve aileleri katılım gösterdi.

Özel öğrencilerin sahnelediği gösteriler, katılımcılardan büyük beğeni toplarken; renkli ve coşkulu anlar yaşandı. Gün boyunca süren etkinliklerde sahne alan özel bireyler, alkışlarla desteklendi ve unutulmaz bir gün geçirdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “En önemli görevimiz, özel hemşehrilerimizin günlük hayata dahil olmalarını sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmaktır. Yıl boyunca düzenlediğimiz kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle bu hedefi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onların yüzünü güldürmek için ne yapsak az. Biz onların bir gün değil, her gün yanındayız” diye konuştu.

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen bu özel buluşma, toplumsal farkındalık yaratmanın yanı sıra, özel bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını desteklemeyi amaçladı.