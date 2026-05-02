BURSA (İGFA) - Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nin düzenlediği Cuma Meclisi toplantısının konuğu AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala oldu. Programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz, Emine Yavuz Gözgeç ve Ahmet Kılıç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Şahin, Uludağ Üniversitesi Rektörü ve TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Yılmaz, STK temsilcileri, bürokratlar ve üniversite öğrencileri katıldı.

Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Muhammed Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Cuma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, gençlerin sorularını yanıtladı.

Orta Doğu'daki ABD, İsrail ve İran Savaşı'na değinen Efkan Ala, 'Amerika, Çin ile bir problem yaşıyor. Venezuela, dünyanın petrol üretim hacminin yüzde 20'sini üretiyor. Bu petrolü Çin'e satıyor. İran'da üretilen petrolün yüzde 90'ı Çin'e satılıyor. Çin'in büyümesini engellemek isteyen ABD, önce Venezuela'yı etkisiz hale getiriyor, ardından İran'a saldırıyor. Dünya petrollerinin yüzde 20'si de Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. ABD'nin asıl hedefi Çin. En büyük arzumuz 3. Dünya Savaşı çıkmamasıdır. Öyle bir sürecin yaşanacağını öngörmüyoruz.' dedi.

Zekat ve sadaka müessesinin doğru okunmuş olması halinde büyük ekonomik buhranların ve çatışmaların yaşanmayacağına dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 'İslam dünyasının sarsılmayan bir dirilmeye ihtiyacı var. Gençler, entellektüel bir başkaldırıya ve dirilişe ihtiyaç var. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in çizgisinde güçlenmeliyiz. İslamiyet döneminde Roma ve Persler olarak iki süper güç vardı. Günümüzde süper güç olarak gelecekte Çin'in süper güç olma yolunda ilerlemesi çok dikkatli değerlendirilmelidir. Bugünlere gelen güçlü uygarlıkların mirasçısı olduğumuzu unutmadan çok çalışmamız gerekiyor. Lütfen çok fazla okuyunuz. Bana okuduklarım çok şey kattı. Kültürleri, uygarlıkları ve kitapları okuyunuz.' ifadelerini kullandı.

Gençlerden gelen bir soruyu da yanıtlayan Efkan Ala, 'Türkiye, siyasette makas değişimini AK Parti döneminde gerçekleştirdi. Şiddet ile başarı mümkün değildir. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı rahmet ile anıyorum. Milleti sokağa dökmek isteyenlere, kargaşa çıkarmak isteyenlere, Erbakan ve ekibi hassasiyetli bir duruş sergileyerek engel olmuştur. Şiddet bir çözüm yöntemi değildir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm engeller ortadan kaldırıldı.' diye konuştu.

Toplantı sonunda Efkan Ala'ya çini hediye edildi.