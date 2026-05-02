TRABZON (İGFA) - AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 400 milyon liralık güneş enerji santrali projesiyle belediyenin kendi enerjisini üreten bir yapıya kavuşacağını açıklarken, çevre, ulaşım ve sosyal belediyecilik alanlarında yürütülen kapsamlı yatırımlarla da Trabzon'u geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Trabzon milletvekilleri Mustafa Şen, Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, önceki dönem Trabzon Belediye Başkanı Asım Aykan, İl Başkanı Sezgin Mumcu, Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili yer aldı. Toplantıda konuşan Başkan Genç, siyasetin merkezine 'vatandaşla temas' anlayışını koyarak hem saha çalışmalarını hem de Trabzon'u geleceğe taşıyacak projeleri yürüttüklerini vurguladı.

SİYASET TEK KELİME İLE TEMASTIR

Başkan Genç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Vatandaşımızla iç içe olmak zorundayız. Sosyal medya elbette hayatımızın bir parçası ancak asıl önemli olan sosyal meydanda, yani vatandaşın yanında olmaktır. Bizim siyaset anlayışımız, sosyal medya, sosyal sermaye, sosyal temas ve sosyal sahayı birlikte yürütmek üzerine kuruludur. Çünkü siyaset sahada yapılır. 25 yıldır bu işin içindeyim ve bana göre siyaset tek kelimeyle temastır. Vatandaşın iyi gününde de zor gününde de yanında olabilmektir. Ayaklarımızın yerden kesilmesine asla izin vermeden, bu anlayışla hem yerel dinamiklerimizle hem de genel siyasetimizle yolumuza devam edeceğiz. Ramazan ayında tüm ilçelerimizi ziyaret ettik, teşkilatlarımızla birlikte sahadaydık. Sadece iftar programlarıyla yetinmedik. Tekne oruçlarına katıldık, şehit ve gazi ailelerimizi, yaşlı ve hasta vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ettik, esnafımızla buluştuk. Vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşarak onların taleplerini dinledik. Son derece verimli bir Ramazan geçirdik ve önümüzdeki ilk seçimin önemini de gittiğimiz her yerde anlattık.'

İLERİ BİYOLOJİK ARITMA İLE DENİZLERİMİZİ KURTARACAĞIZ

'Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon'da çok sayıda önemli projeyi eş zamanlı yürütüyoruz. Özellikle çevre konusunda tarihi bir adım atıyoruz. Karadeniz'imizi ve ilçelerimizdeki dereleri kanalizasyon yükünden kurtarmakta kararlıyız. Bu kapsamda ileri biyolojik arıtma tesislerimizin uygulama projelerini tamamlayarak protokollerimizi yaptık. Bazı ilçelerimizde tesislerimizi bitirme aşamasına geldik. Hedefimiz bu dönem Trabzon'un denizlerine mavi bayrak kazandırmak. Bu sadece bir çevre yatırımı değil, aynı zamanda şehrimizin geleceğine yapılan büyük bir hizmettir.'

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK

'Enerji alanında da güçlü bir adım atıyoruz. Elektrikli otobüslerimiz ve raylı sistemimiz ciddi bir enerji ihtiyacı doğuracak. Bu nedenle göreve gelir gelmez Gümüşhane Şiran'da 170 dönümlük bir alanın tahsisini aldık. Projelerimizi hazırladık, enerji bağlantılarımızı tamamladık. Yaklaşık 400 milyon liralık ihale sürecini başlatıyoruz. Önümüzdeki yıl Trabzon Büyükşehir Belediyesi kendi enerjisini üreten bir yapıya kavuşacak.'

KARAKAYA BARAJI PROJE ÇALIŞMASI YAPIMI SÜRÜYOR

'Trabzon artık su stresi yaşayan iller arasında yer alıyor. Bu nedenle su yatırımlarını öncelikli gündemimize aldık. Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz ile birlikte Maçka'daki Karakaya Barajı sahasında incelemelerde bulunduk. Mevcut Atasu Barajı 35 milyon metreküp kapasiteye sahipken, planladığımız yeni baraj 137 metre gövde yüksekliğiyle 45 milyon metreküp kapasiteye ulaşacak. Proje çalışmalarımız başladı. Tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanımıza arz ederek 2027 yatırım programına dahil edilmesini sağlayacağız.'

ELEKTRİKLİ OTOBÜS SADECE TRABZON'A ONAYLANDI

'Ulaşım alanında da önemli adımlar atıyoruz. Beşikdüzü ile Of arasında sahil hattında 28 adet elektrikli otobüsü hizmete almayı planladık. Finansmanını İslam Kalkınma Bankası ile çözdük. Türkiye'de elektrikli otobüs yatırım planının onaylandığı tek şehir Trabzon oldu. Bu süreçte büyük destek veren Adil Karaismailoğlu Bakanımıza teşekkür ediyorum.'

RAYLI SİSTEM PROJEMİZDE İLK KAZMAYI VURUYORUZ

'Şehrimizin ulaşım sorununu kalıcı şekilde çözmek adına raylı sistem projemizi hayata geçiriyoruz. Projelendirme sürecini tamamladık, 8 Nisan'da yapım ihalesini gerçekleştirdik. Mayıs ayı sonunda süreç netleşecek ve Haziran ayında ilk kazmayı vuracağız. Bunun yanında Çukurçayır bölgesi için planladığımız finüküler sistem, 1,5 kilometrelik hat üzerinde 3,5 dakika gibi kısa bir sürede Meydan ile Çukurçayır arasında ulaşım sağlayacak. Şehir estetiği açısından da önemli projeler yürütüyoruz. Uzunsokak cephe sağlıklaştırma projesi için Çevre Bakanlığımızdan 90 milyon lira hibe aldık, 90 milyon lira da kredi kullanarak toplamda 173 milyon liralık yatırımı başlattık. Uzunkum yaşam alanı projemizin ihalesini yaptık ve çalışmalar başladı. 2027'nin güz aylarında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Reşadiye Kavşağı'nı kaldırıyoruz, viyadük altı düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. Kreş projelerimizi Çukurçayır'da başlattık, Pelitli ve Beşirli'de devam edeceğiz.'

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ

'Sosyal belediyecilik alanında da önemli adımlar atıyoruz. Otizm yaşam merkezi projemiz kapsamında Sağlık Bakanlığımız ile görüşmeler yaptık ve Ahi Evren Hastanesi'nin belediyemize devri sürecini başlattık. Burayı kalıcı konaklamalı bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Refakatçi konuk evi projemizi Kanuni Hastanesi yanında hayata geçireceğiz. Sokak hayvanları konusunda da hassasiyetle çalışıyoruz; insanlarımızın can güvenliğini korurken sahipsiz hayvanların da hakkını gözetiyoruz. İlçelerimizde pazar yerleri, otoparklar ve sosyal alan projelerimiz devam ediyor. Sürmene, Of, Vakfıkebir ve Tonya'da çalışmalar sürerken; Avni Aker Millet Bahçesi, semt sahaları, Akçaabat Otogarı ve sahil düzenleme projelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. Trabzon'un her noktasında üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz.'