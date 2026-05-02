ANKARA (İGFA) - Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar, kurbanlık hayvan telaşına düştü. Kimileri, kurbanı erken ayırtarak garantiye alıyor, kimileri ise bayram günü fiyatlar düşer düşüncesiyle kurbanlığını son güne bırakıyor.

Kurban alırken nelere dikkat edilmeli? Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü, kurbanlık hayvan alımında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

KURBAN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kurban edilebilmesi için koyun ve keçinin bir, sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşını doldurmuş olması gerekir. Ancak altı ayını tamamlayan koyun bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.

Sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına bakılmalı.

Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalı.

Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı.

Yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı olmamalı.

Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olmamalı.

Öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı.

Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı.

Yara, şişlik ve ödemi olmamalı.

Cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunmamalı.

Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir.

Hayvanların yaşlarının tayininde düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir. Kayıtlar yok ise, en iyi yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir.

Sığır veya mandanın alt çenesinin önünde gelişimini tamamlamış iki kalıcı kesici dişin bulunması o hayvanın iki yaşını doldurduğunu göstermektedir. Koyunların dış görünüşüne bakılarak, altı aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması kurban edilebilmesi için yeterli sayılmaktadır. Keçilerin kurban edilebilmesi için bir yaşını doldurmuş olması gerekir. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini, ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlerinin alması esasına dayanmaktadır. Devenin kurban edilebilmesi için beş yaşında değişen ikinci kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlerin alması gerekir.