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Olayla ilgili yabancı uyruklu öğrenciler, Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne bildirildi.

DEÜ ve İzmir Valiliği'nden aileyi güçlendirme hamlesi

DEÜ ve İzmir Valiliği'nden aileyi güçlendirme hamlesi

Trafik ekipleri, sürücüye usulsüz ışık donanımı ve yüksek sesle müzik yayını nedeniyle bin 900 TL para cezası keserken, sürücünün ehliyetinden 25 puan düşürüldü.

Düzce Üniversitesi çevresinde yabancı öğrencilerden rahatsız edici davranış, ikinci bir Karabük Üniversitesi vakası olarak yorumlandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Üniversitesi bölgesinde yabancı uyruklu öğrenciler, otomobilde yüksek sesle müzik açarak seyir halindeyken çevredekileri rahatsız etti. Öğrenciler, bu anları video kaydına alarak tehditvari ifadelerle sosyal medyada paylaştı.