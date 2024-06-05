Cumhuriyet Başsavcılığınca koordine edilen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda liderliğini F.H. isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Sefer Demir - Haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Sabah saatlerinde şüpheli şahısları yakalamak ve suç delillerini tespit etmek üzere 5’i Jandarma sorumluluk bölgesi, 2’si polis sorumluluk bölgesi olmak üzere 7 adreste 46 personelin katılımıyla yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı. Yakalanların ev ve araçlarında narkotik kepeği ile arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 7 adet sentetik ecza, 4 gram metamfetamin, 1 gram esrar, poşet içerisinde 14 adet extacy ve 43 adet 7,65 çapında fişek ele geçirildi. Olayda bir çok suç kaydı bulunan F.H., K.E., C.K., A.Y. ve T.B. yakalandı.

Yakalananlardan şüpheli K.E. adli makamlarca tutuklandı diğerleriyle ilgili soruşturma devam ediyor.