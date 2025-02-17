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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yapılan inceleme sonrasında Keleş'in cansız bedeni Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin morguna kaldırıldı.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesi kırsalında yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen patpat kazasında sürücü Furkan Keleş hayatını kaybetti. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen Köyü yolu üzerinde 'patpat diye tabir edilen tarım aracı ile evine yakacak odun götürmeye çalışan Furkan Keleş, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirdi.