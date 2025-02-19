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Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaçan sürücü Şevkat Can Ç., polis ekiplerince Öztürkler Kavşağı'nda yakalanırken, kazada yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan polis memuru Osman G. ise Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü uygulama noktasından kaçmak istediği sırada polis memuru Osman G.’ye çarparak polis memurunun yaralanmasına sebep oldu.

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Alınan bilgiye göre polis ekipleri 41 AGF 107 plakalı Şevket Can Ç. adlı araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.