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İlçe bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için İl Özel İdaresi Ekipleri teyakkuzda beklerken kapalı köy yolunun bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

Pazaryeri Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde ana arterlerde kar küreme çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de Pazaryeri’ni Bursa’ya bağlayan karayolunda kar küreme çalışması yaptı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde akşam saatleri başlayan kar yağışı etkili oluyor. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken yüksek rakımlı köylerde 30 santimetreye geçti.