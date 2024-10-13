Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Diyarbakır Anneleri’ne şehir dışından katılan anneler memleketlerine gönderildi” iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - “Diyarbakır Anneleri’ne katılan anneler memleketlerine gönderildi” iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin 2019 yılında başlattığı oturma eylemi devam ettiğine dikkati çekilerek, "Devletimiz, tüm kademeleriyle Türkiye'nin birçok ilinden eyleme katılan ailelere desteğini sürdürmekte ve ailelerin çocuklarına kavuşması için titiz bir çalışma yürütmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.