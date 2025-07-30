Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni atamalara göre; Antalya İl Müftülüğü'ne Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman, Artvin İl Müftülüğü'ne Ertuğran Mehmet Soylu, Elazığ İl Müftülüğü'ne Yusuf Bingöl, Erzurum İl Müftülüğü'ne Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Mersin İl Müftülüğü'ne Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Muğla İl Müftülüğü'ne Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can, Ordu İl Müftülüğü'ne Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak, Osmaniye İl Müftülüğü'ne Ahat Taşçı, Sivas İl Müftülüğü'ne Hasan Limon, Trabzon İl Müftülüğü'ne Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek, Uşak İl Müftülüğü'ne Artvin İl Müftüsü Mesut Harmancı, Yozgat İl Müftülüğü'ne ise Nihat Kök atandı.

Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ve Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Elazığ, Sivas ve Uşak il müftüleri görevden alınırken, 12 İl Müftülüğü'ne atama yapıldı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca 12 il müftülüğüne atama gerçekleştirildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.