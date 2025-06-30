Bursa’da Diş Hekimi Mehmet Fatih Sever, ağız sağlığının diyabet, kalp-damar hastalıkları ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla bağlantısını vurguladı; Bursa, sağlık turizminde Kanada ve İngiltere’den gelen hastaların gözdesi oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’da sağlık turizmi alanında öne çıkan Diş Hekimi Mehmet Fatih Sever, ağız ve diş sağlığının yalnızca estetik değil, genel vücut sağlığı için kritik bir unsur olduğunu belirtti. Modern tıbbın, diş eti hastalıklarının diyabet, kalp-damar hastalıkları ve solunum yolu enfeksiyonları gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini kanıtladığını vurgulayan Sever, “Ağız sağlığı, vücudun aynasıdır. Diş eti hastalıkları, kan dolaşımına karışan bakterilerle kronik hastalıkları tetikleyebilir” dedi.

KALP KRİZİ VE İNME RİSKİNE DİKKAT

Araştırmaların diş eti problemi olan bireylerin kalp krizi ve inme riskinin daha yüksek olduğunu gösterdiğini ifade eden Sever, “Kan dolaşımındaki bakteriler, damar duvarlarında plak oluşumunu tetikleyerek kardiyovasküler sorunları ağırlaştırabilir. Düzenli diş hekimi kontrolü ve ağız hijyeni, bu riskleri azaltmanın en basit yoludur” diye konuştu.

Diyabet ve ağız sağlığı arasındaki ilişkiye dikkat çeken Sever, “Yüksek kan şekeri, diş eti enfeksiyonlarını artırırken, kontrolsüz diş eti hastalıkları insülin direncini tetikleyerek diyabeti zorlaştırır. Bu kısır döngü, diyabet hastalarının ağız sağlığına özel önem vermesini gerektiriyor” dedi.

BURSA SAĞLIK TURİZMİNDE PARLIYOR

Sever, Bursa’nın yüksek teknoloji ve uzman hekim kadrosuyla sağlık turizminde çekim merkezi haline geldiğini belirtti.

Özellikle Kanada ve İngiltere’den gelen hastaların sayısının arttığını vurgulayan Sever, “Hastalar, estetik ve fonksiyonel tedavinin yanı sıra genel sağlık bilinciyle ülkelerine dönüyor. Bursa, kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı ulaşımı kolaylaştırsa da Yenişehir Havalimanı’nın daha aktif kullanılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.