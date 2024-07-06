Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Diliskelesi Mahallesine hizmet binası inşa ediyor. Hizmet binası çocuklar ve gençlere spor yapma alışkanlığı kazandıracak

KOCAELİ (İGFA) - 'Sporun Başkenti Kocael'i vizyonu doğrultusunda eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve malzeme desteği, kentin farklı noktalarına tesisler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya olan desteğine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Dilovası Diliskelesi Mahallesinde bulunan mevcut halı sahanın yanına hizmet binası kazandırıyor.

Proje kapsamında Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan mevcut halı sahanın yanındaki parsele 114 m2’lik prefabrik yapı inşa edildi. Yapı içerisinde 12 m2’lik idari ofis, 18 m2’lik sınıf ve 54 m2’lik salon bulunuyor.

İLERLEME YÜZDE 90

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde devam eden “Diliskelesispor Tesisi Hizmet Binası Yapım İşinde” ilerleme oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Prefabrik dışında kalan alana saha betonu dökerek çevre düzenleme imalatını tamamlayan ekipler, saha betonları ve dış merdivenlerin kaplama imalatlarını da bitirdi.

ELEKTRİK İMALATLARI

Zemin tesviyesinin yapıldığı projede son olarak çevre topuk betonu çitleri ile sahaya giden merdivenler yapıldı. Ekipler şu an yapı içerisinde elektrik imalatlarını yerine getiriyor. Çocuklar ve gençleri spor yapmaya yönlendirmek gibi önemli bir görev üstlenecek “Diliskelesispor Tesisi Hizmet Binası” yakın bir zamanda kapılarını açacak.