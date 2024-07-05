Bursa'nın Nilüfer illçesinde son yerel seçimlerle birlikte iş başına gelen mahalle muhtarları devlet eski bakanı Turhan Tayan'ı evinde ziyaret etti. BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer'de Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, mahalle muhtarları ile birlikte Milli Eğitim ve Milli Savunma eski bakanı Turhan Tayan’ı evinde ziyaret etti.

Nilüfer'in sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan muhtarlar, Tayan'a nazik misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turhan Tayan, Bakanlık yaptığı dönemde Nilüfer'de yaptığı hizmetler hakkında bilgi verirken, yeni seçilen dernek yönetimi ve mahalle muhtarlarına başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu.