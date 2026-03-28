Devlet Memurları Eğitim Sendikası 1. Olağan Merkez Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Sendika bağımsız ve üyelerinin sesi olurken, ekonomik haklar için mücadele edecek.

Adiviye ELBAŞ -gazeteabc / BURSA (İGFA) - Devlet Memurları Eğitim Sendikası'nın 1. Olağan Merkez Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Sendikanın kuruluş sürecinin ardından düzenlenen ilk genel kurul, yoğun katılımla yapıldı.

Düzenlenen toplantıda konuşma yapan Genel Başkan Adayı Metin Öksüz, bu yola makam için çıkmadıklarını belirterek, 'Biz bu yola koltuk için çıkmadık. Biz bu yola hak için çıktık, adalet için çıktık, emeğin onuru için çıktık. Çünkü biliyoruz ki alın teri yerde kalıyorsa orada adalet yoktur. Emek görmezden geliniyorsa orada vicdan yoktur. Ve biz buradayız; bu düzeni değiştirmek için buradayız' dedi.

'Bu sendika hiç kimsenin arka bahçesi olmayacaktır' diyen Öksüz, 'Bu sendika hiçbir siyasi yapının gölgesine girmeyecektir. Bu sendika sadece ve sadece üyelerinin sesi olacaktır. Bizim yolumuz nettir. İlkeli olacağız, bağımsız olacağız, güçlü olacağız. Çünkü biz; eğilmeyenlerin, susmayanların, mücadeleden vazgeçmeyenlerin yol arkadaşıyız' diye konuştu.

Hak arayanın yalnız bırakıldığı bu sisteme yeter dediklerini ifade eden Öksüz, 'Söz veriyoruz: Ekonomik haklarınız için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Özlük haklarımız için hem masada hem sahada olacağız. Eğitim çalışanlarının itibarını yeniden ayağa kaldıracağız. Biz sadece eleştirmeyeceğiz. Biz çözüm üreteceğiz. Biz yol açacağız. Biz değiştireceğiz.Biz mücadele edenlerden olacağız' dedi.