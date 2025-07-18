Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİT-VAK) arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan bağış protokolü, önemli bir sağlık yatırımıyla sonuçlandı. İş birliği kapsamında DEÜ Onkoloji Enstitüsü bünyesinde yenilenen Hüsamettin Kabasakal Laboratuvarı’nın açılışı gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - DEÜ Onkoloji Hastanesinde gerçekleştirilen açılışa DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ı vekâleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Caner Çavdar, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Dündar Yener, KİT-VAK Yönetim Kurulu Başkanı A. İklil Ulueren ve Yönetim Kurulu üyeleri ile DEÜ Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Refik Emre Çeçen ve KİT-VAK bağışçıları katıldı. Laboratuvara adı verilen hayırsever iş adamı, KİT-VAK bağışçısı Hüsamettin Kabasakal’ın torunu Duygu Uysal Simrooğlu da bağışçı aileyi temsilen törene katılan isimler arasındaydı. Simrooğlu, dedesinin son sözlerinin, “KİT-VAK’a destek olmaya devam etmeleri yönünde olduğunu belirtirken göz yaşlarına hâkim olamadı.

“REKTÖRÜMÜZ BAYRAM YILMAZ BİZE YÜREĞİNİ AÇTI”

Açılış konuşmasını yapan KİT-VAK Yönetim Kurulu Başkanı A. İklil Ulueren, DEÜ ile uzun süredir sevgi ve çaba iş birliği içinde olduklarını belirttikten sonra şunları kaydetti: “Değerli Rektörümüz Sayın Bayram Yılmaz’a sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. O bize yüreğini açtı. İmza töreninde, her zaman bir telefon mesafesinde olduğunu, her zaman arayıp ihtiyaçları aktarabileceğimi belirtmişti. Tüm desteği için çok teşekkür ederim. Genel Sekreterimiz Dündar Bey’e, Başhekimimiz Sefa Bey’e ve tüm bağışçılarımıza teşekkürü borç bilirim. Belki bugün yalnızca bir noktayı idrak edeceğiz ama zaman içinde Vakfın insanlığa yaptığı yatırımın ne kadar kıymetli olduğunu herkes fark edecektir.”

“BİRÇOK ÜLKENİN SAĞLIK SİSTEMİ KANSERE DAYANAMIYOR”

Ulueren’den sonra söz alan DEÜ Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Refik Emre Çeçen konuşmasında, “Kanserde bugün yaklaşık 20 milyon yeni tanıdan bahsediyoruz ve bunların neredeyse yarısı maalesef kaybedilmekte olan hastalar. Tanı sayısı önümüzdeki yıllarda giderek artacak, bunu biliyoruz; 30 milyonun üzerine çıkacak. Geldiğimiz noktada, yapılan çalışmalar bir yere kadar sağ kalma başarısı sağlasa da bir yerden sonra yetersiz kalmaktadır. Bu, aileler için büyük yıkım, sağlık sistemleri üzerinde de büyük bir yük. Birçok ülkenin sağlık sistemi buna dayanmakta çok zorluk çekmektedir. Bu nedenle bu tür destekler bu anlamda son derece önemli ve biz destek için çok teşekkür ediyor, devamını diliyoruz. Enstitümüz Türkiye’deki 3 proje enstitüsünden birisidir. Bunu, çalışmalarımızın ve desteklerin önemini belirtmek için bir kez daha vurgulamak istiyorum,” ifadelerine yer verdi.

“MEZUNLARIMIZ BU LABORATUVARLARDA ARAŞTIRMA YAPACAK”

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Caner Çavdar ise “Bu laboratuvarlar hastalıkların seyrinin saptanmasında önemli ama aynı zamanda koruyucu hekimlik yönünden de önemli. Dün Sağlık Bilimleri Enstitüsünün mezuniyet törenini yaptık ve orada 700’e yakın yüksek lisans ve doktora öğrencisini mezun ettik ve onlar işte bu laboratuvarlarda bu araştırmaları yapıp topluma katkılarını devam ettirecekler. KİT-VAK ile iş birliğimiz daha uzun yıllar, bizlerden sonra da devam edecek. Tüm bağışçılara tek tek teşekkür ediyorum,” dedi.