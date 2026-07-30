Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, dünyanın en saygın işletme eğitimi akreditasyonlarından AACSB'yi alarak Türkiye'de bu başarıya ulaşan sayılı devlet üniversiteleri arasındaki yerini aldı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesi, işletme eğitimi alanında dünyanın en köklü ve saygın akreditasyon kuruluşlarından biri olan AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) tarafından akredite edildi. Bu önemli başarıyla DEÜ, Türkiye'de AACSB akreditasyonuna sahip üç devlet üniversitesinden ve dört vakıf üniversitesinden biri olarak uluslararası kalite standartlarını karşıladığını tescilledi.

Dünya genelinde işletme eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının yalnızca yaklaşık yüzde 6'sının sahip olabildiği AACSB akreditasyonu, eğitim-öğretim kalitesi, araştırma kapasitesi, stratejik yönetim anlayışı, toplumsal katkı ve sürekli iyileştirme kültürü gibi birçok alanda uluslararası standartların karşılandığını ortaya koyuyor.

DEÜ İŞLETME FAKÜLTESİ, DÜNYANIN SAYILI İŞLETME FAKÜLTELERİ ARASINDA

1916 yılında kurulan AACSB, işletme eğitimi alanında dünyanın en prestijli akreditasyon kuruluşları arasında yer alıyor. Akreditasyon sürecinde yükseköğretim kurumlarının eğitim programları, araştırma faaliyetleri, öğrenci öğrenme çıktıları, paydaşlarla kurduğu ilişkiler ve yönetişim süreçleri kapsamlı bir değerlendirmeden geçiriliyor. Bu yönüyle AACSB akreditasyonu, kurumların mevcut başarılarının yanı sıra sürdürülebilir gelişim anlayışını ve geleceğe yönelik vizyonunu da uluslararası ölçekte belgeliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinin elde ettiği bu başarı, uzun soluklu ve titizlikle yürütülen hazırlık çalışmalarının, kurumsal iş birliğinin ve kalite odaklı yönetim anlayışının bir sonucu olarak öne çıkıyor. Akreditasyon süreci boyunca fakültenin tüm akademik ve idari süreçleri uluslararası ölçütler doğrultusunda değerlendirilerek başarıyla tamamlandı.

'EMEĞİN ULUSLARARASI BAŞARISI TESCİLLENDİ'

DEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yaprak Gülcan, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: 'AACSB akreditasyonu, Fakültemizin ortak emeğinin, kurumsal kararlılığının ve sürekli gelişim anlayışının uluslararası düzeyde tescillenmesidir. Bu süreç boyunca Fakültemize verdiği güçlü destek ve duyduğu güven için Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz'a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca değerli mentorumuz Prof. Dr. Thomas Cleff'e rehberliği ve deneyimlerini bizimle paylaşması, Hakem Değerlendirme Ekibi üyelerine ise yapıcı değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum. Bu başarı; akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve tüm paydaşlarımızın ortak başarısıdır.'

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNE GÜÇLÜ KATKI

AACSB akreditasyonu sayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi; uluslararası görünürlüğünü daha da güçlendirirken öğrencilerine dünya çapında tanınan bir diploma sunma, uluslararası akademik iş birliklerini geliştirme ve iş dünyasıyla ilişkilerini daha ileri seviyeye taşıma hedeflerine önemli katkılar sağlayacak. Fakülte, eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında mükemmelliği esas alan anlayışı doğrultusunda uluslararası kalite standartlarını geliştirmeyi ve küresel ölçekte etki oluşturmayı sürdürecek.