Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizcilik sektöründe dijitalleşme ile 2024 yılında 4,5 milyon işlemi elektronik ortamda gerçekleştirdiklerini, 13 milyon kağıt kullanımını önleyerek 140 milyon TL tasarruf sağladıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizcilik sektöründe hizmet kalitesini artırmak ve kamu kaynaklarını verimli kullanmak için dijitalleşme adımlarını güçlendirdiklerini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, “2024’'te 4,5 milyondan fazla işlem elektronik ortamda yapıldı, 13 milyon kağıt kullanımı önlendi ve yaklaşık 140 milyon TL tasarruf sağlandı” dedi.

Liman ve Gemi İşlemleri DijitaldeDenizcilik Genel Müdürlüğü’nün geliştirdiği Liman Yönetim Bilgi Sistemi (LYBS), Seyir İzin Belgesi Sistemi (SİB), Gemi Sicil Bilgi Sistemi, Gemi İnsanları Bilgi Sistemi (GİBS), ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemi (ÖTVBS) ve Elektronik Sertifika Sistemi gibi uygulamalarla işlemler dijitalleşti. LYBS ile yılda 70 bin geminin liman işlemleri, Türk Boğazları’ndan geçen 80 bini aşkın geminin seyir planları elektronik ortamda yönetildi.

ÖTVBS kapsamında ise 2024’te 5 bin 895 defter düzenlenirken, 72 bin 482 teslimat ve 12 bin 346 vize işlemi dijital olarak tamamlandı.

Denizcilik Ödemeleri Sistemi ile 550 bin harç ve döner sermaye işlemi e-ödeme ile yapıldı.

Gemi İnsanları İçin KolaylıkGİBS ile gemi insanlarının liman başkanlıklarına gitmeden e-Devlet üzerinden başvuru yapabildiğini belirten Uraloğlu, “20 kamu kuruluşundan veri doğrulaması yapılıyor. 2024’te 416 bin sınav ve belge başvurusu yapıldı, 282 bin başvuru onaylandı, 51 bin gemiadamı cüzdanı teslim edildi” dedi.

Ayrıca, 15 çevrimiçi sınav merkezinde 60 bin bireysel sınav gerçekleştirildi, 6 bin 600 kişi sınavlarda başarılı oldu.

AMATÖR DENİZCİLİKTE HEDEF AŞILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amatör Denizci Belgesi projesinde 1 milyon hedefine ulaşıldığını, Türkiye Yelken Federasyonu ile yapılan iş birliğiyle eğitimlere 4 saatlik uygulamalı motorlu ve yelkenli tekne derslerinin eklendiğini açıkladı.

2024’te 45 bin 506 kişi daha bu sistemle denizle buluştuğunu ifade eden Uraloğlu, "Elektronik Sertifikalar ve Sicil İşlemleriElektronik Sertifika Sistemi ile 2024’te 944 belge düzenlendi, bin 249 Türk bayraklı gemiye sörvey yapıldı, 451 kabotaj gemisi denetlendi. SİB üzerinden 23 bin belge ve 61 bin sayfa onaylandı. Sicil ve Bağlama Kütüğü Sistemi ile 97 bin 500 randevu alınarak 140 bin işlem dijital ortamda tamamlandı.Gemi Acenteleri, Düzenli Sefer, Tehlikeli Yük ve Konteyner Ağırlık Tespiti gibi sistemlerle dijital başvuruları yaygınlaştı. Dijital çağda deniz ticaretinde avantaj sağlayan hizmetlerimizi sektörle istişare ederek artıracağız" diye konuştu.