Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Adım Adım Manisa Projesi’ kapsamında Demirci ilçesinden şehir merkezine gelen 80 kişilik kadın kafilesi, tarihi mekânları gezdi. Manisa’nın tarihi güzelliklerini keşfeden kadınlar, unutulmaz bir gün yaşadı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin merkeze uzak ilçelerde yaşayan kadınların şehrin tarihini daha yakından tanımalarını sağlamak ve kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak için hayata geçirdiği ‘Adım Adım Manisa’ projesi devam ediyor.

Bu kapsamda 80 kişilik kadın kafilesi, kent merkezinde ağırlandı. Demirci’den gelen kafileyi, Büyükşehir görevlileri Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde karşıladı.

Kahvaltı ikramının ardından Tıp Tarihi Müzesi’ne ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ev sahipliği yapan Hafsa Sultan Camii’ne gidildi. Kafileye Sultan Camii’nin ve Tıp Tarihi Müzesi’nin tarihteki yerine ilişkin bilgi verildi. Daha sonra Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii ziyaret edildi.

Demircili kadınlar, Manisa manzarasını izleme imkânı sunan Mevlevihane ve Manisa’da bulunan çeşitli eserlerin maketlerinin yer aldığı Şehzadeler Park’ı da gezdi. Öğle yemeğinin ardından Süreyya Tabiat Parkı’nda limonata eşliğinde mola verildi. Daha sonra Osmanlı Müzesi ziyaret edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde halka hizmet veren Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nun ziyaret edilmesinin ardından gezi programı sona erdi.