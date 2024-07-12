CW Enerji anlaşma yaptığı firmalara bir yenisini daha ekledi. Firma ile Muratlı Karton Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. arasında 4.050.000,00 dolar tutarında güneş enerjisi santrali kurulumu için sözleşme imzalandı. CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Sektörümüze katkı sağlayacak bir anlaşmaya daha imza attığımız için mutlu ve gururluyuz” dedi.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji sektörel gelişime katkı sağlayacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

CW Enerji ile Bera Holding AŞ’nin iştiraki olan Muratlı Karton Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. arasında sözleşme imzalandı. Sözleşme çerçevesinde 4.050.000,00 dolar tutarında güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirilecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, güneş enerjisi sektöründe önemli adımlar atmaya ve yeni projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, “Bu kapsamda yeni bir projeyi hayata geçirmek için bir sözleşme imzaladık. Firmamız ile yıldız pazarda işlem görmekte olan Bera Holding A.Ş.’nin iştiraki olan Muratlı Karton Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. arasında, güneş enerjisine dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi kurulumu hizmeti amacı ile anlaşma yaptık. Firma ile arazi güneş enerjisi santraline (GES) ilişkin mühendislik, tedarik ve montaj olmak üzere KDV hariç 4.050.000,00 dolar tutarında güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzaladık. Sektörümüze katkı sağlayacak bir anlaşmaya daha imza attığımız için mutlu ve gururluyuz” dedi.

Proje ile Muratlı Karton Kağıt Sanayi’nin enerji ihtiyacının karşılamasına ve maliyetlerin düşmesine destek olacaklarını belirten Yılmaz, bu sayede aynı zamanda sürdürülebilir enerji kullanımına da katkı sağlayacaklarını kaydetti.

YEŞİL ENERJİ ÜRETİMİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Güneş enerji santrali ile firmaların çevre dostu enerji çözümlerine yatırım yaptıklarını dile getiren Yılmaz, “Güneş enerji santralleri sayesinde firmalar yatırımını kısa sürede karşılarken hem enerji maliyetlerinin düşmesine hem de çevresel etkilerin en aza indirilmesine destek oluyor. Firmalar aynı zamanda kendi enerji üretimini gerçekleştirerek enerji bağımsızlığını da arttırıyor ve geleceğe daha güvenle bakabiliyor. Diğer yandan iklim krizinin yaşandığı günümüzde çevre dostu enerji çözümlerine yatırım yapan firmalar toplumsal sorumluluklarını da yerine getirmiş oluyor. Kısacası GES projelerine yapılan yatırımlar ekonomik ve çevresel faydaların yanında, toplumsal sorumluluk bilincini de güçlendiriyor” diye konuştu.

Yılmaz, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek kendilerini sürekli geliştirmeyi sürdüreceklerini dile getirerek, yeşil enerji üretimine destek olmaya ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.