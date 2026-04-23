23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine katıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, kent protokolü ve İzmirli vatandaşların katıldığı törende, İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi. Törende ayrıca, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Öğrencilerin hazırladığı gösterileri izleyen Başkan Tugay, daha sonra alandaki çocuklarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Çocukların sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Tugay, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yer gök kırmızı beyaz

Kutlama programı kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi bir konuşma yaptı. Ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bayrama ilişkin mesajı okundu. Programda öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı şiirler seslendirdi. İlkokul öğrencileri Türkiye'm adlı gösteriyi sunarken, ilkokul ve ortaokul öğrencileri 'Anadolu'nun Renkleri' adlı halk oyunu gösterisi gerçekleştirdi. Kutlamalar kapsamında ayrıca 'Atatürk'ün Yıldızları' ve 'Egemenlik Bandosu' gösterileri sahnelendi. Finalde 2 bin öğrenci, ellerindeki Türk bayraklarıyla kırmızı ve beyaz balonları gökyüzüne bırakarak kutlamalara renk kattı.