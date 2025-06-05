Çılgın Sayısal Loto, 9-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek "Milyonerler Festivali" ile oyunseverlere her çekilişte garanti 10 milyon TL ekstra ikramiye dağıtacak. Toplamda 100 milyon TL'lik ek ikramiye fırsatı sunulacak.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto, “Milyonerler Festivali” ile heyecanı katlıyor.

9-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 10 çekilişte, her biri için ekstra 10 milyon TL ikramiye verilecek. Bu dönemde toplam 100 milyon TL’lik ek ikramiye oyunseverleri bekliyor. Büyük ikramiye tutarı ise 336 milyon TL’yi aşmış durumda ve festival süresince sahibini bulabilir.

ÇEKİLİŞLERDE EKSTRA İKRAMİYE NASIL DAĞITILACAK?

Festival kapsamında, 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanırken, 5+1 bilenler normal ikramiyelerine ek olarak 10 milyon TL kazanacak. Eğer 5+1 bilen olmazsa, bu miktar 5 bilenlere, 5 bilen olmazsa 4 bilenlere, 4 bilen olmazsa ise 3 bilenlere dağıtılacak.

Çekiliş sonuçları, her çekilişin ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinde yayımlanacak.