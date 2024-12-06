Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapı denetim firma temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda firmaların görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Çiftçi, “Etkin, verimli ve hızlı hizmet sunmak için istişareye büyük önem veriyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapı denetim firmalarıyla buluştu. Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleşen toplantıyaya Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yanı sıra, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün ve firma temsilcileri yer aldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “ Belediye olarak birçok alanda hizmet ediyoruz. Hizmet ettiğimiz alanlardan biri de şehircilik. Bu kapsamda da yönetmelik çerçevesinde yol alıyoruz. Hem İmar hem de yapı kontrol servisiyle inşa sürecinin hızlanması ve fenni kaidelere uygun olması için güçlü bir ekibe sahibiz.

“AMACIMIZ ÇÖZÜM ÜRETMEK”

Belli başlı konular hususunda bizlere talep geldi ve bu konular hakkında yapı kontrol firmalarıyla toplantı yapalım ve fikirleri alalım diye toplantı tertip ettik. Amacımız çözüm üretmek. Biz çalışmalarımızı yapıyorken yürürlükteki kanunlar, kanunların öngördüğü hususlar ve yönetmelikler ile genelgeler çerçevesinde çalışma yapıyoruz. Yapı kontrol ve imar servisindeki arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Burada bir aradayız sorunları konuşacağız.”

“İSTİŞAREYE ÖNEM VERİYORUZ”

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, toplantıyı düzenlediği için Başkan Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti. Daha sonra yapı denetim firmaları temsilcileri görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi. Karşılıklı görüş alışverişiyle sona eren program hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Etkin, verimli ve hızlı hizmet sunmak için istişareye büyük önem veriyoruz. Yapı denetim firmalarıyla bir araya gelerek; görüş, öneri ve taleplerini dinledik. Verimli geçen bu toplantıya katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.