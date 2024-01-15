Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Fatih’e belediye başkan adayı oldu.

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında, 31 Mart 2024'teki yerel seçimde İstanbul Fatih Belediye Başkanlığı için Mahir Polat'ın aday gösterilmesine karar verildi.

2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ekrem İmamoğlu ile birlikte yol yürüyen eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın Fatih Belediye Başkan adaylığı, 21 Aralık 2023'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Parti Meclisi üyelerinin aldığı kararla kesinleşti.

İMAMOĞLU BAŞARI DİLEMİŞTİ

Dün, Aksaray Sanat Meydanı ile Zeminaltı Otoparkı’nın temel atma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu çalışmaları gerçekleştiren İBB Miras ekibini kuran eski genel sekreter yardımcısı Mahir Polat’a teşekkür etmiş ve başarı dilemişti.

MAHİR POLAT KİMDİR?

Mahir Polat (d. 1976, Erzincan) sanat ve mimarlık tarihçisi, bürokrat ve siyasetçi. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi Fatih Belediye Başkan Adayı.

Eğitimi

2002 yılında İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında İTÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı’nda eğitimine başladı. 2008 yılında YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı’nda kültür yönetimi alanında hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011-2015 yılları arasında öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Dinsel Kültürel Miras odaklı doktora tezini 2023 yılında tamamladı.

Kariyeri

2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünde başladığı görevini, 2009 yılından itibaren vakıf uzmanı olarak sürdürdü. Bu süreçte Anadolu’da ve İstanbul’da pek çok Osmanlı Dönemi tarihi eserinin restorasyonunda ve birçok müze kurulum çalışmasında görev aldı.

2019 yılında Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı olarak İBB’de göreve başladı. Bir yıl içerisinde, 2020 yılında İBB Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Polat, görev süresi boyunca kentsel planlama, mimari ve kentsel tasarım, kültürel miras, imar, deprem risk yönetimi, sosyal hizmet, kültür ve sanat etkinlikleri alanlarında pek çok projeye imza attı.

Bugün bir marka haline gelen İBB Miras’ı kurdu ve yönetti. Bu kapsamda İBB Miras ile 62 anıt ve sivil mimarlık eseri, 21 yeni müze ve yaşam alanı, 34 kamusal sanat eseri, 197 tescilli çeşme, 588 tarihî mezar ile hazine ve 19 tarihî türbe olmak üzere toplam 942 miras alanının restorasyonunu gerçekleştirdi ve koruma altına alınmasını sağladı.

Müze Gazhane (Hasanpaşa Gazhanesi), Yerebatan Sarnıcı, Kütüphane Troleybüs (Beyazıt İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi), Cendere Sanat Merkezi (Cendere Pompa İstasyonu), Haliç Sanat (Fener Evleri) ve Kara Surları’nda 1 km’lik alanın restorasyonunu tamamlayarak İstanbul’a kazandırılma projelerini yönetti. Silivrikapı Ziyaretçi Merkezi’ni, Bebek Sanat’ı (Bebek Sarnıcı), Mecidiyeköy Sanat’ı, yok olmaya terk edilmiş Moda İskelesi’ni, Tarihi Yarımada’daki Gülhane Sarnıcı’nı, Beyoğlu’nun belleği olan Casa Botter Sanat Merkezi’ni, Metrohan, Beşiktaş ve Kadıköy İskeleleri’ni, Yedikule Gazhanesi, Büyükada’da viraneye dönmüş Büyükada Taş Mektep’i, Artİstanbul Feshane’yi ve Beyoğlu Sineması’nı İstanbul’a kazandırmak için kültür ve sanat odaklı restorasyonlar yapan ekipleri yönetti.

Hali hazırda restorasyonu devam eden Süleymaniye Sıra Dükkânlar’ın, Rumeli Hisarı’nın, Haldun Taner Sahnesi’nin, Muammer Karaca Tiyatrosu’nun, Kuyumcu Han’ın, Ceneviz Surları’nın, Belgradkapı’nın, Bukoleon Sarayı’nın, Çubuklu Silolar’ın, St. Pierre Han’ın, Saraçhane Kazı Evi’nin, Taksim Maksemi’nin, Anemas Zindanları’nın, Helva-i Yakup Tekkesi’nin, Ali Paşa Sarayı’nın, Haliç Tersanesi’nin ve Ataköy Baruthanesi’nin restore ederek halkın kullanacağı yaşam alanları olarak İstanbul’a kazandırılması süreçlerini yönetti.

Taksim, Kadıköy, Bakırköy, Bağcılar gibi 17 meydanın da dâhil olduğu 400 kentsel tasarım projesinin ortaya çıkmasını sağlayan ekipleri yönetti.

İBB’deki görev süresi boyunca Fatih olmak üzere İstanbul’un 39 ilçesinin imar süreçlerini yöneten Polat, yoksullukla mücadele kapsamında da 360 bin 299 haneye sosyal destek sağlayan projeler geliştirdi. 256 binin üzerinde çocuğa yaklaşık 24 milyon litre Halk Süt Desteği, 88 bin 124 kişiye “Evde Sağlık Hizmeti”, 280 bin 769 kişiye psikolojik destek veren 28 merkez gibi sosyal projelerin de yürütücülüğünü üstlendi.

İstanbul’un 75 mahallesinde Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin (ÇEM) açılmasını sağlayan Polat, 23 Halk Süt Noktası’nı, 14 sosyal tesisi, 7 Mahalle Evi ve bugüne kadar 871 bin 203 kişiye ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren 4 tıp merkezini İstanbulluların hizmetine sundu.

Özellikle çocukların ve gençlerin uğrak noktası haline dönen 43 yeni kütüphanenin açılmasını sağladı.

Dünyada büyük ses getiren ve Bellini’ye ait “Fatih” portresi ile “Kanuni Sultan Süleyman” portresi, “Fatih Madalyonu” gibi onlarca eseri İstanbul’a kazandırdı. Kültür ve sanatı İstanbul’un dört bir yanına yayan projeler geliştiren Polat, bugüne kadar ulusal ve uluslararası öneme sahip 196 sergiyi İstanbullularla buluşturdu.

Görev süresi boyunca imardan sosyal yardıma; çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve emekçileri de kapsayan sosyal projelerden miras alanlarının yönetimine kadar yüzlerce projeyi hayata geçirip, İstanbul’un gelişimine büyük katkı sunan Mahir Polat, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi Fatih Belediye Başkan Aday’ı oldu.

Tarihsel ve kültürel çevre koruma, müze bilimi, dinsel ve kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında çalışmaları olan Mahir Polat; Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği ve SODEV üyesidir. Müzik öğretmeni olan Binnur Polat ile evli olan Polat, bir çocuk babasıdır.