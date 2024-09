Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Törene CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır’ın Tüzük Kurultay’ında olması sebebiyle İlçe Başkanvekili Bülent Saylam,Keşan İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, Kadın kolları Başkanı EmineGegeoğlu, Gençlik Kollar Başkanı Halil Can Uvacıklı, Keşan Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, önceki dönem ilçe başkanları, önceki dönem belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve üyeler katıldı.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Merve Küçük’ün sunumunda tören Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

Çelenk sunumunun ardından Küçük, başta ilk Genel Başkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Altıoku yüreğinin üzerinde gururla taşıyıp bugünlere getiren parti büyüklerinin anısına önce 1 Dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet etti.

Ardından Küçük, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması için İlçe Başkanvekili Bülent Saylam’ı kürsüye davet etti.

HALK FIRKASI İLE BAŞLAYAN DEMOKRASİ MÜCADELESİ BİZLERLE BUGÜN DEVAM EDİYOR

Saylam, konuşmasına şu ifadelerle başladı: “Bugün 9 Eylül. Halkın Partisi 101 yaşında. Bağımsızlık mücadelesinin sonunda şanlı geçmişimizin kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, ilk partisi Halk Fırkası ile başlayan demokrasi mücadelesi bizlerle bugün devam ediyor.Uçurumun kenarında bir yitik ülkeden, modern Cumhuriyeti inşa eden Büyük Önder ve Kurucu Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü ve arkadaşlarını saygı, şükran ve minnetle anıyoruz.”

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN TARİHİ TÜRKİYE TARİHİDİR

101. yılın gururunu yaşadıklarını kaydeden Saylam, konuşmasını şöyle sürdürdü: “9 Eylül 1923 günü Halk Fırkası olarak kurulan ve sonradan Cumhuriyet Halk Partisi’ne dönüşen Türkiye’nin en köklü ve en büyük örgütü bugün 101.yaşını kutluyor. Bu gurur hepimizindir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi Türkiye tarihidir. Türkiye’nin ilerleme tarihidir. 1923’ten beri, her akşam memleketimizdeki her haneye misafir oluyor, her haneye bizden haber veriyoruz.”

CUMHURİYET HALK PARTİSİ, TARİHE KARŞI SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİŞTİR

İlçe Başkanvekili Saylam, “Telgrafla iletişim kurulan günlerden, radyolardaki ajans saatlerinden, televizyon yayınlarından bugün dijital iletişime evrilen dönüşümün tek tanığıyız. 1930’ların sanayi hamlelerinde, 60’ların öğrenci mücadelesinde, 1970’lerin dar sokaklarındaki demokrasi mücadelesinde halkımızın yanındaydık. 1980 darbesi ile kapatılan partimiz, 1990’ların ikinci yarısında tekrar siyasete döndü ve halkın omuz hizasında konumlandı. Geçmişte olduğu gibi 2000’lerde de, tam bağımsız Türkiye için çabalayan, yabancı postalların ülkemize girmesine engel olan Cumhuriyet Halk Partisi, tarihe karşı sorumluluğunu yerine getirmiştir.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İTTİFAKI, YERE DÜŞEN EKMEĞİ DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRIP, BAŞININ ÜZERİNE KOYANLARIN İTTİFAKIDIR

Kimseyi ötekileştirmeden, yeni demokrasi mücadelesinin meyvelerini verdiğini halkın CHP’yi Türkiye’nin 1. Partisi yaptığını hatırlatan Saylam, konuşmasını şöyle sürdürdü: “21. yüzyılın 2.çeyreğine başlayacağımız bu günlerde adalet vurgusuyla kimseyi ötekileştirmeden, kurucu parti olmanın vakarıyla başladığımız yeni demokrasi mücadelesi; meyvelerini son yerel seçimde vermiş ve güzel ülkemizde halkımız Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin 1.partisi yapmıştır.Bugün, tüm Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu bilinç ve sorumlulukla davranmaktayız.101 yıllık partimize yaşattığımız gururu, yapılacak -zamanında ya da erken- ilk genel seçimde tüm Türkiye’de de halkımızla paylaşma kararlılığındayız. Türkiye ittifakı, yere düşen ekmeği düştüğü yerden kaldırıp, başının üzerine koyanların ittifakıdır. Bugün ekmek yine yere düşmüştür ve o ekmeği yine kaldırmak hepimizin görevidir. Türkiye ittifakının mimarı, Genel Başkanımız Özgür Özel ile geleneği geleceğe taşıyacak ve ülkemize hak ettiği refahı birlikte getireceğiz.”

İLK GENEL BAŞKANIMIZ ATATÜRK VE PARTİ BÜYÜKLERİMİZİ ŞÜKRAN, SAYGI VE MİNNET DUYGULARIYLA ANIYORUZ

CHP Keşan İlçe Başkanvekili Bülent Saylam konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Bilinsin isteriz ki; Büyük önder, Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eseri olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi yaşayacak, hakimiyet sonsuza kadar milletin olacaktır.

Başta ilk Genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Altıoku yüreğinin üzerinde gururla taşıyıp bugünlere getiren tüm şanlı geçmişimizi, parti büyüklerimizi şükran, saygı ve minnet duygularıyla anıyoruz.”

DİJİTAL ALBÜM İÇİN YILDÖNÜMÜ FOTOĞRAFLARINI PARTİLİLERİNDEN İSTEDİ

Konuşmasının sonunda CHP Keşan İlçe Başkanlığının 1971 yılında 48. Kuruluş yıldönümü fotoğrafını gösteren Saylam, “Bu fotoğrafta Rasim Ergene var, torunu Rasim Ergene burada, Feyzullah Aktan var, torunu Irmak Erel burada, Yusuf Saylam var torunu Bülent Saylam burada. Genel Başkanımız baba ocağı vurgusu yapıyor. Aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi dede ocağı da. Sizlerden geçmişte 9 Eylül’de kutlamalar sırasında çekilen fotoğrafları ilçe başkanlığımıza getirmenizi istiyoruz. Dijital bir albüm yapıp 101 yıllık tarihimizdeki önemli anları kayıt altına almak istiyoruz.” dedi.