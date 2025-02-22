Bursa Yıldırım Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, ‘Çalgıcılar Mektebi Roman Orkestrası’nın organize ettiği ve Bursa’nın ilçelerinde hizmet veren muhtarların oluşturduğu konsere ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım’da sosyal yaşama renk katan projelerle vatandaşların kültür-sanat etkinliklerine aktif olarak katılımını sağlayan Yıldırım Belediyesi, güzel bir konsere ev sahipliği yaptı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, muhtarlar ve sanatseverler katıldı.

Konseri, Şef Serkan Kiviz yönetti. Gecede sahne alan Muhtarlar Korosu, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan repertuvarı orkestra eşliğinde seslendirdi. Konser, Bursalı sanatseverlerden tam not aldı.

Muhtarların sahne performanslarının, sahadaki performansları kadar iyi olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Muhtarlarımızın sahnede sergiledikleri performanslarının, sahada vatandaşa hizmet üretmek için harcadıkları performansları kadar iyi olduğunu gördük. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bu vesile ile muhtarlarımızı ve orkestramızı kutluyorum” dedi.