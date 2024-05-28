Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve ulaşım oda başkanlarıyla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Bozbey, “Bursalıların yüzünün trafikte de gülümsemesi için çalışmaya ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ve ulaşımla ilgili oda başkanlarını belediye binasında ağırladı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Ulaşım Daire Başkanı Rüştü Şanlı ve belediye bürokratları da katıldı.

Toplantıda, esnafın sorunlarını dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin ulaşım meselelerini ortak akılla çözmek istediklerini, bu amaçla ‘ulaşım komisyonu’ kurulacağını açıkladı.

Hayata geçirilecek yeni projelerle trafik sorununu ortadan kaldırmayı hedeflerini belirten Başkan Bozbey, “BESOB ve ulaşımla ilgili oda başkanlarımızla bir araya geldik. Esnafın taleplerini dinledik ve notlar aldık. Taleplerini hızlıca yerine getirmek istiyoruz. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde esnaf odalarımız, Ulaşım ve Zabıta daire başkanlıkları ve BURULAŞ’ın yer aldığı bir komisyon kuruyoruz. Bu komisyonla, tespit edilen meselelere hızlı çözüm üretirken, aynı zamanda temelde yatan problemleri de ortadan kaldıracağız. Hem vatandaşımızın hem de esnafımızın trafikte de gülümsemesi için çalışmaya ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantı sonunda BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve Bursa Şöforler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Çakır tarafından Başkan Mustafa Bozbey’e çini tabak hediye edildi.