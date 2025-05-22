Bursa’da protez ve ortez alanında öncü Ortopro Ortopedi, skolyoz tedavisinde modern teknolojiyle fark yarattı. Omurganın yana eğriliği olan skolyoz, özellikle ergenlikte ortaya çıkıyor ve erken müdahaleyle kontrol altına alınabiliyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da skolyoz tedavisinde kişiye özel korse çözümleriyle öncü olan Ortopro, 3D modelleme ve ölçümleme teknolojileriyle her hastanın omurga yapısına uygun skolyoz korseleri üretiyor.

Uzman kadro ve gelişmiş analiz cihazlarıyla tasarlanan korselerin tedavi başarısını yükselttiğini ifade eden firma kurucuları Tarık Şahin ve Emir Karagöz, “Hedefimiz, konforlu ve etkili tedaviyle hastaların yaşam kalitesini artırmak. Uluslararası standartlarda ürettiğimiz korseleri düzenli takiplerle destekliyoruz” dedi.

Ortopro uzmanları, skolyozun 10-16 yaş arasında düzenli taramalarla tespit edilebileceğini vurgulayarak, aileleri kontroller konusunda bilinçlenmeye çağırdı.