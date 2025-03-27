2023 yılına ilişkin Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri yayımlandı. TÜİK'in yayımladığı verilere göre en çok enerji tüketimi kara yolu taşımacılığında toplam 1 milyon 69 bin 246 terajul olurken, en az tüketim demir yolu taşımacılığında gerçekleştiANKARA (İGFA) - TÜİK, Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre enerji tüketimlerinin fotoğrafını çekti.

'Karayolu'nda enerji tüketimi 1 milyon 69 bin 246 terajul; motorin yüzde 69,4, LPG yüzde 15,8, benzin yüzde 14,6 pay aldı. Otomobiller yüzde 46, kamyonlar yüzde 23,4, kamyonetler yüzde 19,3, otobüsler yüzde 6,1 tüketti.

'Havayolu'nda ise tüketim 263 bin 683 terajul olurken, bunun yüzde 83,1'i uluslararası taşımacılık, yüzde 16,9'u yurt içi, yüzde 15,9'u ise jet yakıtı tüketiminde oldu.

'Denizyolu' (Yurt İçi) enerji tüketimi 11 bin 186 terajul oldu. Verilere göre yolcu taşımacılığı yüzde 53,3, yük taşımacılığı yüzde 46,7. Motorin tüketimi yüzde 1,1 azaldı.

Ulaştırma sektörlerinden 'demiryolu'nda ise tüketim 9 bin 905 terajul olarak açıklandı. Dağılımlarına bakıldığında elektrik yüzde 51, motorin yüzde 49 pay aldı. Motorin tüketimi yüzde 7,4 azalırken, elektrik tüketimi yüzde 3 artarken, yüksek hızlı trenler yüzde 20, tramvay ve metrolar yüzde 7,5 daha fazla elektrik kullandı.