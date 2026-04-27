Plan Bütçe Komisyonu ise, Selahattin Külcü, Coşkun Korkmaz, Ergül Aydın, Erdoğan Yıldız, Derya Deniz Kanar'dan oluştu.

Genel Kurulda Encümen üyeliklerine Bekir Aydın, Ercan Özel, Kamil Turhan, Kağan Mehmet Usta, Mustafa Aslan, Ramazan Sevim ve Tuncay Kocabıyık seçildi.

HAGEL'de yapılan oylama sonucu birinci başkan vekili Ali Doğru ve ikinci başkan vekili de Haşim Ali Arıkan olurken, katip üyelere Resul Tarman, Selim Emre Aydın seçildi.

Yapılan oylamada Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin (HAGEL) Başkanlığı'na Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık seçildi.

BURSA (İGFA) - Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapılan genel Kurula Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile genel kurul üyeleri katıldı.

Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılması sonrasında Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık seçildi.

